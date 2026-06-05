Será inevitável para os presidenciáveis o tema da PEC do fim da escala 6 x 1 no trabalho

Oito em cada 10 brasileiros de até 40 anos defendem fim da escala 6x1 (José Cruz/Agência Brasil)

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BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.371

5 x 2 na campanha

Será inevitável para os presidenciáveis o tema da PEC do fim da escala 6 x 1 no trabalho – mesmo que o Senado segure para depois da eleição. Os trackings recentes nas mãos de caciques de três partidos mostram que a grande maioria dos ouvidos querem que o tema “escala 5 x 2” seja debatido pelos candidatos, nas redes, na TV ou no programa de Governo. Por ser uma pauta que o PT abraçou desde o início, o presidente Lula da Silva vai surfar no projeto, que já passou com força na Câmara dos Deputados. Enquanto Ronaldo Caiado (PSD) já fala em “flexibilização” da jornada, e a equipe de Flávio Bolsonaro (PL) estuda como tocar no assunto. Todos, até Lula, evidentemente tratam com a devida cautela para não perderem o apoio do patronato.

Ibama na eleição

O chefe fiscal do Ibama em Brasília, Roberto Cabral, acusado por lojistas da Feira da Torre de truculência na abordagem com sua equipe, é o mesmo que apreendeu os passarinhos do ex-ministro Anderson Torres (um deles, valioso, sumiu, e outros morreram). Cabral é filiado ao REDE e usa as redes sociais para se promover. Ele está em pré-campanha para deputado federal e o Ibama-DF o blinda. Será por quê?

Gás ao pobre

O deputado Capitão Alden (PL-BA) propôs emenda ao PLP 114/2026, do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que permite que o Governo compensar a redução de tributos sobre combustíveis com o uso de receitas extraordinárias com a venda de petróleo. Alden propõe no texto garantir que o subsídio ao gás de cozinha beneficie diretamente as famílias de baixa renda. O PLP vai à votação na próxima terça (9) no plenário.

Povo e a 6 x 1

As expressões qualidade de vida e estabilidade financeira estão no centro do debate sobre a escala 6x1, segundo levantamento realizado online pela plataforma meutudo com mais de 18 mil participantes. Entre trabalhadores que atuam ou já atuaram nesse modelo, 51% apontam a falta de descanso como principal dificuldade, enquanto 63% temem perder renda em uma eventual mudança.

Copa & consumo

Mais de 13 milhões de brasileiros tendem a aumentar gastos com consumo durante a Copa FIFA. O Brasil destaca-se por forte presença digital: 87% compram online, 55% só compram com descontos e 7 em cada 10 são usuários de streaming. Vestuário, delivery e mercado fitness aparecem como categorias com maior tendência de procura pelos consumidores durante o período, segundo o Insights Hub da Serasa Experian.

Golpistas

Nestes tempos de golpe na internet, o troféu vai para o tal Jetta Shopp, que tem enganado muita gente com ofertas no Instagram e não entregado produtos – vide reclamações no Reclame Aqui; e também para o Acordo Certo através da VIVO, que tem “ressuscitado” débitos já pagos de muitos anos atrás para alguns clientes. O receio de ver o nome no SPC faz o cidadão pagar o boleto do golpe.

ESPLANADEIRA

#Espaço Facial recebe Selos de Excelência e ESG da ABF. #App Obramax une Academia de Profissionais, estoque e mira 500 mil downloads. #Silva Gym abre 3 academias no RJ e planeja mais 4. #Clínica Interneuro (RJ) firma parceria com programa Canal FuiClear. #ARQ realiza ativação sobre câmbio inspirada na Copa, amanhã e sábado, no DF. #Grupo Stefanini recebe prêmio Brasil-EUA da CNI por inovação em IA. #Brasscom projeta R$ 2 tri em tecnologia até 2029.