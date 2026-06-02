O documento que o Governo dos Estados Unidos utilizou como base para reconhecer o Comando Vermelho como organização terrorista teve o delegado Felipe Curi, ex-secretário de segurança do Estado do Rio, como um dos principais autores

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)



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BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.367

Fuzis, drones e bombas

O documento que o Governo dos Estados Unidos utilizou como base para reconhecer o Comando Vermelho como organização terrorista teve o delegado Felipe Curi, ex-secretário de segurança do Estado do Rio, como um dos principais autores. As informações foram compiladas pela Secretaria e entregues durante a visita do senador presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) ao presidente Donald Trump. O relatório foi produzido com informações coletadas pela inteligência da Polícia Civil durante a gestão de Curi. São informações consistentes revelando que a facção controla a maioria das 1.900 favelas no Rio – com fuzis de guerra, granadas, drones que jogam bombas. Com ataques a delegacias, hospitais, transportes públicos, policiais e contra os próprios moradores. O documento também mostra que o Comando Vermelho é o principal responsável por roubos de veículos, cargas e de pedestres no Rio.

“Hackers” na urna

Três representantes do partido União foram ao TSE fazer a 1ª inspeção dos códigos-fonte das urnas que serão usadas na eleição deste ano. A atividade integra o conjunto de ações do “Ciclo de Transparência Democrática promovido pela Justiça Eleitoral”. O União Brasil foi a 1ª legenda a inspecionar os códigos. Mais partidos vão enviar seus “hackers” a partir desta semana.

Apertem os cintos!

Um voo da American Airlines de Miami para o Rio de Janeiro na noite de sábado (29) vale um filme de ação. O AA905 teve atrasos em solo, policiais dentro do avião, madame rica retirada à força da classe executiva, retorno para a Flórida após três horas de voo por problema técnico e, para mais tensão, 10 viaturas dos bombeiros na pista de pouso. Detalhes no site da Coluna .

Caso nacional

O caso Credcesta, Master & a banca Kruschewsky vão entrar na pauta de campanhas Brasil afora. Todo o Congresso sabe que o grande salto de Daniel Vorcaro e Guga Lima (que vai depor à PF e pode entregar tudo) foi o consignado do Estado da Bahia – onde desfila o advogado Eugênio Kruschewsky, o 4º mais bem pago por Vorcaro. Felipe Barros (PL-PR), candidato ao Senado, já citou o Credcesta em evento na sexta (29).

B.O. do CARF

O deputado federal Beto Preto (PSD-PR) apresentou o PL 2665/26 que extingue o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado do Ministério da Fazenda. Na ementa, ele passa a atribuição para os tribunais da Justiça Federal. Não por acaso, vagas de conselheiros do CARF, que analisa fusões e aquisições de megaempresas, são super requisitadas por senadores e deputados.

Saúde no tribunal

As queixas de beneficiários de planos de saúde cresceram 395% em 10 anos, segundo a ANS. Eram 18.502 reclamações no 1º quadrimestre de 2016. Hoje são 91.543. Rafael Robba, do Vilhena Silva Advogados, especialista em direito à Saúde, afirma que houve aumento significativo na recusa por parte dos planos em procedimentos de rotina, como tratamentos oncológicos e cirurgias. Os dados refletem a alta da judicialização.

ESPLANADEIRA

#6 categorias concentram 50% das compras corporativas no País, aponta pesquisa Qive. #Espaço de união e diálogo por mais acesso à saúde, Casa FIS foi inaugurada em Brasília. #"Pela Fresta da Porta, As Luzes da Festa", de Paulo Thomaz, será lançado amanhã no RJ. #VIU Tecnologia projeta economia de até R$ 102 mi/mês com redução de trotes em SP. #Marilena Chaui lança hoje em SP "Democracia e Populismo" (Cortez Editora). #Simetrik é selecionada para Mastercard Start Path. #Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) lançou o CESAR Beat. #Recreio Shopping (RJ) é finalista do Prêmio Abrasce 2026.