A despeito dos alertas do setor produtivo contra a PEC do fim da escala 6 x 1, o Governo Lula da Silva III passa o trator com intenções eleitorais e não vê o problema a curto e médio prazos, apontam congressistas e grandes empresários

CUT convocou os trabalhadores se manterem mobilizados para pressionar o Senado na análise do fim da escala 6x1 (Fabiano Polayna/Siemaco-SP)



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BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.368

PEC de problemas

A despeito dos alertas do setor produtivo contra a PEC do fim da escala 6 x 1, o Governo Lula da Silva III passa o trator com intenções eleitorais e não vê o problema a curto e médio prazos, apontam congressistas e grandes empresários. Estudos sérios, de associações industriais e do comércio, apontam para alta da inflação, desemprego, queda da produtividade e até risco de sonegação de impostos, com a alta carga tributária. Sobre a inflação, um dado latente é o de setor de bares e restaurantes, cujos donos vão repassar a conta para o consumidor de imediato. Só no DF, os sindicatos apontam alta de 8% a 15% nos preços dos cardápios. Os congressistas mais moderados vêem como inevitável o debate, mesmo após as eleições, e pedem cautela ao Governo para tentar uma transição e flexibilidade nas regras, para não matar o patronato e não travar o crescimento do PIB.

Atirou, levou

Os investidores da Av. Faria Lima, o coração do PIB brasileiro, já notaram os movimentos contraditórios de Vladimir Timerman. Ele saiu atirando para todo lado – além do litígio com Nelson Tanure – e acabou se acertando no pé. Sua Esh Capital entrou numa série de derrocadas no mercado, e colegas apontam que ele perdeu o rumo fazendo acusações a terceiros. Leia detalhes no nosso site.

Subida meteórica

Antes um deputado entre os 513, agora senador – com mais vitrine – e potencial futuro governador de Rondônia, Marcos Rogério (PL) galgou os degraus do Poder. Pesquisa do Instituto Amazônia (17 e 23) o mostra líder isolado na disputa ao Governo, com 35,4% das intenções. O 2º colocado, Adailton Fúria (PSD), foi mencionado por 23,2% e o 3º, Hildon Chaves (União), por 14,3%. A pesquisa ouviu 1.600 eleitores.

Alô, PF!!

Peça-chave do suposto pagamento de mesada do Careca do INSS ao filho mais velho do presidente Lula da Silva, o denunciante desistiu de depor à Controladoria-Geral da União semana passada, revelou a “Revista Oeste”. Alegou ameaça de morte e falta de proteção da PF. A dúvida principal é: o que a CGU, órgão vinculado à Presidência (portanto, ao pai do suspeito) quer com ele? Deixa a Polícia Federal trabalhar...

Marina e prefeitos

Antes de deixar o Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva se reuniu com prefeitos de 60 cidades às margens da BR-319, em Rondônia e Amazonas, as que mais desmataram. Constatou que, em 2022, antes de assumir o MMA, foram registrados 11 mil km² de desmate nas regiões destes municípios – o número caiu para 5 mil km² no 1º trimestre de 2026. O desmatamento caiu mais de 60% na sua gestão, comemorou.

Pré-eleição?

Uma operação com fiscais do Ibama apreendeu cocares com penas de aves (até de galinha e pato) em lojas de índios Pataxó na Torre, em Brasília, no sábado (30). Há relatos de que o grupo comandado pelo fiscal Roberto Cabral foi arrogante e invasivo, abrindo bolsas de pertences pessoais. Cabral, atuante na internet, é filiado ao REDE, foi candidato a deputado federal em 2022 e pretende voltar às urnas.

ESPLANADEIRA

#Rodrigo Zambon é novo CEO da Pedágio Digital. #Casa Ronald McDonald Brasil inicia venda de tíquetes para McDia Feliz. #Academia da Cerveja retoma curso gratuito para garçons. #Park Shopping Campo Grande recebe Arraiá Sesc, de 4 a 7/6. #HOUS3 realiza dia 6 Business Lab para executivos, em SP; Insc: tinyurl.com/85t2rrdd. #SBI promove treinamento “IA para Líderes” (online); Insc: tinyurl.com/4xsdcyax. #Ex-ministra Nísia Trindade esteve no lançamento da plataforma Tela Brasil com o presidente Lula. #Livro "Violência algorítmica e vidas LGBTQIAPN+" será lançado em SP dia 5/6.