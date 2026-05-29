Ao convocar para depor o protagonista ainda preservado do maior escândalo financeiro da História do Brasil, Augusto Lima, o caso Master e o Estado da Bahia entram no centro do furacão

Agentes da PF em operação (Foto: Agência Brasil)



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BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2026 - Nº 4.366

PF fecha o cerco

Ao convocar para depor o protagonista ainda preservado do maior escândalo financeiro da História do Brasil, Augusto Lima, o caso Master e o Estado da Bahia entram no centro do furacão. Guga Lima é dono do Credcesta, que era o maior negócio do Master na área de consignados. Não há como Vorcaro explodir e Lima não cair junto. Neste ponto entra sua rede de advogados, especialmente Eugênio Kruschevsky e Ana Patrícia Dantas Leão. O que chama atenção no caso da Bahia é que a banca de Kruschewxky foi o 4º que mais recebeu honorários entre todos do Master a nível nacional. O dono do 2º colocado está preso. A advogada de família, Ana Patrícia Leão, foi autorizada por Kruschewsky para atuar para o Master, e até hoje não informou as peças que fez e quanto ganhou de honorários. Os depoimentos ou a delação de Guga Lima podem ajudar a esclarecer os segredos do Master na Bahia.

PEC do voto

A PEC do fim da escala 6 x1 avançou na Câmara por motivações eleitoreiras dos deputados, de todos os partidos. Nos redutos, ninguém quer a cara no outdoor como o que votou contra o trabalhador. No Senado, haverá alterações no texto para que volte à Câmara. Assim se ganha tempo, apesar da pressão de Lula. A ideia é segurar a votação para depois da eleição. Alcolumbre deve empurrar para ano que vem e derrubar tudo.

Ponto Final

Com trackings detalhados em mãos e as últimas pesquisas públicas, caciques partidários têm a certeza deste 3º mandato: com alta rejeição e povo sem opção de voto, Lula da Silva está em baixa, e segue governando num consórcio com parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só isso o protege.

Enel no Chile

Enquanto no Brasil a Enel SP enfrenta processo aberto pela ANEEL para analisar a possível caducidade da concessão, no Chile o Governo de lá arquivou definitivamente o processo sobre a revogação da concessão da Enel Distribuição na Região Metropolitana. Avaliações técnicas da Superintendência de Eletricidade e Combustíveis descartaram qualquer violação que justificasse medidas extremas em terras hermanas.

Desafio$ LGBT+

Dados do estudo “Oldiversity”, da Croma Consultoria, divulgado no Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e a Bifobia (17/5) apontam que para 40% dos brasileiros e 41% da comunidade LGBTQIAPN+, as lojas estão preparadas para atender esse público. Mas para 36% do grupo pesquisado, o atendimento das empresas é preconceituoso. Outros 46% acreditam que o tema ainda é um tabu para marcas.

Pré-jogo

A Copa FIFA deve salvar o varejo no 1º semestre, sobretudo no segmento alimentar. Segundo o especialista em vendas Diego Maia, itens supérfluos, carnes para churrasco, bebidas, snacks e air fryer devem puxar as vendas. Levantamento da Scanntech aponta para expectativa de crescimento de 4,7% no faturamento dos supermercados e aumento de 69% no tíquete médio do consumidor nas duas horas que antecedem as partidas.

ESPLANADEIRA

#Helena Levorato (SBI) palestra amanhã no Ladies Summit, em POA. #Banco BV abre vagas de estágio com salário de R$ 3.380. Ins: tinyurl.com/2e4e7cj2. #Afya Unigranrio realiza hoje Blitz do PROCON, em Duque de Caxias (RJ). #Guilherme Carlos da Silva (Safegold) fala amanhã sobre “Os Impactos da IA” na Veiga de Almeida (RJ). #Anvisa aprova imunobiológico de ultralonga ação da GSK para asma e rinossinusite. #Zorzi Engenharia lança o Esclusivo Uno, residencial de alto padrão e baixa replicabilidade. #2 estudantes cariocas do Programa Imagens em Movimento representarão Brasil no À Nous Le Cinéma!, na Alemanha.