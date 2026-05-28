Dificilmente a PEC do fim da escala 6 x 1 na jornada de trabalho vai avançar no plenário do Senado

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição que põe fim à escala de trabalho 6x1 (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)



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RASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2026 - Nº 4.365

Cegueira eleitoral

Dificilmente a PEC do fim da escala 6 x 1 na jornada de trabalho vai avançar no plenário do Senado. Com um Congresso Nacional fortemente patronal, a exceção será a Câmara dos Deputados, por acordos que só os presidentes Lula da Silva e o da Câmara, Hugo Motta, sabem. Na Casa Alta, a história é outra. E não tem a ver com a rabugice do presidente Davi Alcolumbre em relação ao Palácio. O Senado é constitucionalmente representante dos Estados, cujos governadores estão super pressionados pelos empresários, dos pequenos aos magnatas. A chiadeira é grande de Norte a Sul do País, por questões óbvias: além de considerarem um projeto puramente eleitoreiro, para fortalecer a reeleição de Lula, os empresários e entidades – de pequenas Câmaras de Lojistas até associações industriais – têm em mãos estudos sobre mais desempregos, queda de produção e redução do PIB se a PEC passar. Só o Governo não vê.

Sem saída

A “influencer” Deolane Bezerra, presa acusada de lavar dinheiro da facção PCC, dificilmente sairá da cadeia desta vez. A Polícia Civil paulista encontrou o celular-chave de sua ligação com os criminosos. Nas buscas ela entregou o que estava em mãos, mas os investigadores encontraram o aparelho-mãe bem escondido na mansão.

Prima do Val

Candidata a deputada federal, a policial federal Susanna do Val, prima do senador Marcos do Val (Pode-ES), tem comemorado nas redes sociais, com banners, cada conquista dos nomes da direita que apoia. Foi assim quando a PGR pediu arquivamento de todas as denúncias contra o parlamentar. No post mais recente, ela comemorou a soltura da ex-deputada federal Carla Zambelli na Itália.

Kaefer no PRD

O empresário e ex-deputado federal Alfredo Kaefer (PR) prepara sua candidatura a deputado federal direto de Cascavel. Ele assumiu a presidência do PRD no Paraná, já oficializou 100 diretórios municipais e, no seu planejamento, chegará a 200 executivas até a eleição. Diz que tem conversado com diferentes frentes partidárias do centro e da direita.

São João Air

A companhia Latam estreou o voo 3980 de Brasília para Campina Grande (PB) lotado na última segunda-feira (25). Será diário, pela manhã. Justamente na iminência das grandes festas juninas da conhecida cidade. Aliás, centenas de deputados, senadores, assessores e moradores de Brasília com raízes paraibanas e nordestinas já estão de olho na rota.

Índice Copa

Podemos chamar isso de Índice Copa de Inflação. Levantamento da Fipe mostra que os produtos tradicionalmente consumidos durante a Copa FIFA estão, em média, mais caros do que em 2022. O carvão para churrasco teve alta de 26,1%, as carnes bovinas subiram 21,4% e os refrigerantes, 22,9%. A cachaça teve aumento de 29,1%, mas a vodca ficou 9,2% mais barata. Alguns petiscos registraram queda nos preços, como a salsicha (-9,1%) e o salame (-6,7%). Os televisores estão 6,2% mais caros.

ESPLANADEIRA

#10 anos: Câmara faz sessão hoje em homenagem às vítimas do acidente do avião da Chapecoense, a pedido de Carlos Chiodini (MDB-SC). #Carioca Shopping celebra 25 anos com menu por R$ 25 até 31/5, em restaurantes selecionados. #Médicos Luiz Roberto Londres e Felix Zyngier, IMC e Rotary Club do RJ, respectivamente, palestraram no Clube Monte Líbano. #IRELGOV promove IV Congresso de Relações Governamentais, no Teatro B32, em SP: irelgov.com.br. #Marketplace Atlantica cresce 32% e poupa R$ 17,9 mi para hotéis da rede. #Galeria Dobra/Artnova apresenta a exposição “Os Mardines - o elo que nos une”, na Fábrica Bhering. #Técnicas para organizar narrativas é tema de curso de Fabiana Bertotti, em SP, de 3 a 5/6. #Dia do Hambúrguer: Frango no Pote celebra data, hoje, com seleção por R$ 10.