O presidente Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, encontrou uma forma de se aproximar do agronegócio e tentar mais apoio nas urnas

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Foto: Ricardo Stuckert/PR)



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BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2026 - Nº 4.364



Poeira no para-brisa

O presidente Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, encontrou uma forma de se aproximar do agronegócio e tentar mais apoio nas urnas: liberar investimentos pesados em obras rodoviárias para escoar produção. Um dos eixos de escoamento do agro de Goiás – e também do sul da Bahia para o Centro-Oeste – a BR-020 que corta Formosa (GO), a 100 km de Brasília, segue com poeira no para-brisa do caminhoneiro no trecho urbano. As obras começaram no Governo Jair Bolsonaro, mas foram paralisadas antes do fim da gestão. O DNIT as retomou no final de 2024 e agora promete entregar metade delas ainda este ano. São pelo menos três viadutos e duplicação de pistas. No Norte, o Ministério dos Transportes acaba de liberar quatro licitações para pavimentar e melhorar a BR-319, que corta Rondônia até Manaus, e eixo de escoamento da forte agropecuária de Rondônia para o Centro-Oeste.

Reis e Rainha

Sem seguranças ou assessores, os presidentes do Banco Central e Republicanos, Gabriel Galípolo e Marcos Pereira, respectivamente, estavam no voo 3018 da Latam no sábado (23) à noite de Congonhas (SP) para Brasília. É o mesmo voo em que a ex-ministra, agora deputada, Marina Silva teve escolta de quatro agentes federais (embarque e desembarque). Que medo é esse? A assessoria da parlamentar não comentou.

Brasil no vermelho

A conta na praça do escândalo do Banco Master, do “banqueiro” Daniel Vorcaro, até o momento: R$ 68 bilhões. Foram prejuízos de R$ 52 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito (o povo pagará essa, via depósito compulsório do BC para proteger os bancos); R$ 12 bilhões perdidos pelo BRB; R$ 4 bilhões de rombos nos fundos previdenciários de Governos e prefeituras no Master. Ou seja, a aposentadoria dos seus servidores.

Giroflex ligado

Vem mais giroflex ligado aí. As novas fases das operações da Polícia Federal vão mirar os gestores públicos de fundos previdenciários de prefeituras que aportaram dinheiro no Banco Master e perderam tudo. Puxando os papéis, descobriu-se um elo latente de valiosas comissões (eufemismo para propinas) para prefeitos e secretários municipais, “convencidos” de que o aporte no Master era um retorno garantido. Não para o servidor.

Elétricos

CEO da chinesa BYD, o ex-deputado Alexandre Baldy explica o crescimento meteórico da marca no Brasil nos últimos três anos, quando começaram as vendas: “O brasileiro é ávido por tecnologia”, argumenta, citando um dos diferenciais dos modelos. E cravou que a BYD está vendendo 22 mil carros por mês no Brasil – ou em média 750 por dia.

Imóvei$

Numa concorrente direta com a Caixa, tradicional fomentadora do setor, o Banco Santander elevou o percentual máximo de financiamento de imóveis de até 80% para até 90% do valor do imóvel. As taxas de juros praticadas atualmente pelo banco são a partir de 11,69% ao ano mais a taxa referencial (TR). O objetivo é ampliar o acesso ao crédito imobiliário ao reduzir o valor da entrada exigida do comprador. copa e varejo.



