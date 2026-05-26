De André Esteves, CEO do BTG Pactual, um dos maiores bancos da América do Sul, alertando para a gastança do Governo atual

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Foto: Ricardo Stuckert/PR)



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BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2026 - Nº 4.362

Só na pista

De André Esteves, CEO do BTG Pactual, um dos maiores bancos da América do Sul, alertando para a gastança do Governo atual: “O Brasil não está voando, está na pista ainda. O que o segura na pista é a taxa de juros”. E explicou os desafios da gestão: “Não é corte de gastos nem de programas sociais. São medidas de contenção de gastos, fazer os juros (Selic) saírem de 15% para 7% ou 8%”.

Já Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, saiu em defesa do Governo Lula III. Acusou em parte as decisões do Governo anterior: “Só o orçamento do Fundeb são R$ 40 bilhões a mais na conta”. Lembrou também a falta de transparência sobre as emendas impositivas dos parlamentares.

Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, frisou a responsabilidade fiscal: “Se um presidente faz um programa que estoure o caixa, ele sofre um impeachment”.

As declarações foram feitas no Fórum Esfera do Guarujá (SP) no último sábado.

BR do Agro

O ministro dos Transportes, George Santoro, revelou no Fórum Esfera que a pasta vai lançar quatro lotes de licitação para pavimentação da BR-319 (885 km), que liga Manaus a Porto Velho – a única saída por terra da capital amazônica para o Sul.

No evento, o senador Marcos Rogério (PL-RO) reclamou de “entraves ambientais mas principalmente ideológicos” sobre atraso nas melhores da rodovia.

Acorda, povo

A exemplo dos anos anteriores, o CEO do Grupo Esfera, João Camargo, no Fórum do Guarujá sábado (23) repetiu o mantra: “Adotem um deputado, adotem um senador, cobrem deles. Vocês têm o direito e o dever de participar da vida pública, parar de olhar para a árvore e olhar para a floresta”.

E emendou: “Precisamos de política de Estado, não de Governo”.

Passou recibo

Caciques e políticos suprapartidários em Brasília consideraram constrangedora para o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, sua presença no vídeo-desabafo do ex-governador Ibaneis Rocha, reclamando de desdém da governadora Celina Leão, sua vice que o sucedeu.

Celina deu um pé nos apadrinhados da dupla no GDF. A leitura é de que o Ibaneis mostra desespero, perda total do poder e chororô fisiológico-partidário.

Mais espaço

O aeroporto de Congonhas (SP) vai ganhar sete pontes de embarque e reduzir muito o desembarque remoto – que, em muitos casos, leva até 20 minutos do pátio à esteira.

O novo terminal terá 309m x 38m e será bem mais espaçoso, ao contrário do atual. Para um exemplo deste avanço: na quinta (21) havia “congestionamento” de ônibus e outros veículos no pátio após o pouso de um Latam vindo de Brasília pela manhã.

IA na perícia

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais realiza, nos dias 9 e 10 de junho, o III Seminário APCF, “Inteligência Artificial e o Futuro da Persecução Penal”, no Instituto de Criminalística da PF, em Brasília.

O evento, presencial e online, debate os impactos da IA generativa, deepfakes e vestígios sintéticos na produção da prova técnica. Em parceria com a Fundação Justiça pela Ciência.

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