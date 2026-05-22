Quanto mais o noticiário e as rodinhas do Poder discutem o escândalo do Banco Master com o BRB, as prisões e delações de seus ex-dirigentes, mais se nota que outro megaescândalo ficou na gaveta da Polícia Federal

Fachada do INSS (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)



(crédito: )

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2026 - Nº 4.360

E o INSS?



Quanto mais o noticiário e as rodinhas do Poder discutem o escândalo do Banco Master com o BRB, as prisões e delações de seus ex-dirigentes, mais se nota que outro megaescândalo – de R$ 6 bilhões de assalto – ficou na gaveta da Polícia Federal e saiu de pauta da mídia.

Ninguém mais fala da roubalheira contra aposentados no INSS, o que atinge em cheio esse Governo, sob o qual o rombo foi bem maior. A viatura sumiu das ruas, também.

A CPMI foi enterrada num acórdão e contou até com Habeas Corpus para investigados blindados por ministros do STF. A não ser que a Polícia coloque na rua mais operações contra os verdadeiros beneficiários – diretores do órgão, lobistas e políticos – fica a conotação popular de que o Judiciário (PF e togados) protegeu os investigados, em especial um filho do presidente Lula da Silva – que teria sido beneficiado com R$ 300 mil de mesada do esquema – e o irmão de Lula, Frei Chico, diretor de entidade que tungou R$ 300 milhões dos velhinhos.

Nada avançou sobre esses personagens, aliás.

O mal do jatinho



Arapongas têm em mãos, e devem vazar para um veículo de mídia nas próximas semanas, um vídeo comprometedor que pode aniquilar uma candidatura presidencial.

Um adversário de Lula dentro do Gulfstream num voo para Miami. No avião, Daniel Vorcaro e um expoente partidário, com as respectivas esposas.

Não há crime, não há prevaricação, mas qualquer um que apareça hoje ao lado de Vorcaro é queima certa.

Euuu!?



Cacique do Cidadania, ex-PPS, Roberto Freire lançou mão na praça da potencial candidatura de Aécio Neves (PSDB) para presidente da República. Cidadania e PSDB compõem uma federação.

Ocorre que nem o mineiro quer isso. Aécio, hoje deputado, quer ficar quieto onde está, e concorrer à reeleição. E só entra na disputa para o Governo de Minas se tiver apoio amplo. O que não há, e é difícil de acontecer.

Racha no DC



A possibilidade de troca de candidato à presidência no Democracia Cristã – sairia Aldo Rebelo e entraria o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa – causa grande insatisfação no partido, incluindo a Juventude Nacionalista da legenda.

Os jovens se organizam para tentar demover a executiva do DC da mudança. Para eles, Aldo é uma liderança “com experiência, patriotismo, coragem política e conhecimento da realidade do País”.

Esporte sustentável



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu no CT 32 bancos feitos com 1,25 T de lonas e plásticos poliondas dos Jogos da Juventude Caixa 2025.

Material que iria para o lixo e virou mobiliário em um projeto piloto, que será mantido dentro dos eventos e ações do COB.

O uso de energia limpa em parceria com a Neoenergia também ganhou destaque, com energia 100% renovável por meio do mercado livre.

Museus free



A B3 promove, de amanhã a domingo, ações de gratuidade no calendário cultural.

Durante a Semana Nacional dos Museus, diferentes instituições parceiras terão entrada gratuita. A iniciativa visa incentivar a aproximação do público com espaços culturais e ampliar o contato da população com manifestações artísticas, históricas e educativas que fazem parte do patrimônio nacional.

Veja a lista de museus no site da Coluna.

ESPLANADEIRA



#Janice Trotte-Duhá, do INPO, é a 1ª brasileira a integrar o comitê de organização do OceanObs.

#Grupo Bibi cresceu 9% no 1º trimestre.

#fisweek (fswk) integra calendário oficial do Rio de Janeiro.

#Facility de Investimentos Sustentáveis do Instituto Amazônia+21 anuncia fundo com Global Citizen e Banco da Amazônia.

#Taste São Paulo celebra 10 anos com 850 t de CO? neutralizadas e legado ESG.

#TIM encerrou BBB26 com recorde em engajamento e impacto positivo no TIM Controle.

#Visa, IRME e MDS lançam no Recife a 3ª edição do “Renda e Futuro”, para empreendedoras inscritas no CadÚnico.