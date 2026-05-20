Embora parte considerável do Congresso considere a PEC do fim da escala 6 x 1 eleitoreira, o Governo Lula da Silva está confiante de que o projeto avança e ajuda o presidente

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva discursa durante uma coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil (SAUL LOEB / AFP)



(crédito: )

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2026 - Nº 4.359

Lula mais confiante

Embora parte considerável do Congresso considere a PEC do fim da escala 6 x 1 eleitoreira, o Governo Lula da Silva está confiante de que o projeto avança e ajuda o presidente. Ainda celebrando a desidratação de Flávio Bolsonaro (PL) após o áudio vazado para o “banqueiro” Daniel Vorcardo, o entorno de Lula espera a aprovação da PEC como outro presente da oposição nas próximas semanas.

Auxiliares do petista avaliam que a direita na Câmara “assistiu parada” ao avanço da proposta que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas. No Palácio, a leitura é que o Governo emplacou uma pauta de enorme apelo popular justamente quando a oposição atravessa um momento de desorganização.

Até poucas semanas atrás, a percepção predominante em Brasília era de que Lula chegaria fragilizado à disputa presidencial. Agora, o clima mudou. Entre aliados do presidente, já há quem diga reservadamente que, se a PEC passar, ela pode virar a “pá de cal” da candidatura de Flávio. A conferir.

Demorou

A Polícia Federal passou a investigar o inevitável dentro da Operação Compliance Zero, revelou o “Vero Notícias”: a ligação entre Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, e o escritório Gabino Kruschewsky Advogados, de Eugênio Kruschewsky – o homem que ganhou de Daniel Vorcaro R$ 54 milhões em honorários e ainda é seu advogado. A banca foi o apoio jurídico do CredCesta, o nascedouro do salto nacional do Master.

Delegado atropelado

Os senadores Sergio Moro (PL-PR) e Jaime Bagattoli (PL-SC) protocolaram no Senado requerimento para que o ministro da Justiça, Wellington César, explique a substituição do delegado Guilherme Figueiredo da chefia da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da PF.

Ele investigava nada menos que o escândalo do desconto ilegal de aposentados do INSS, e a suposta ligação do filho do presidente Lula no caso.

Barros e Greca

O comandante do Progressistas no Paraná, o ex-ministro e deputado federal Ricardo Barros, avançou num acordo eleitoral com o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), pré-candidato a governador. Só falta decidir quem será o vice na chapa, e entre os nomes surge o da ex-vice-governadora Cida Borguetti (esposa de Barros) e o de Marcelo Bellinati, ex-prefeito de Londrina.

Olha o gás!

A proposta em discussão na ANP que permite o “enchimento de outras marcas” em botijões de gás causa forte preocupação entre especialistas, órgãos jurídicos (como a OAB/SP) e o Corpo de Bombeiros, sob o alerta de que a medida compromete a rastreabilidade e a clara atribuição de responsabilidade pela manutenção e por eventuais acidentes.

Isso vai contra também as diretrizes da Resolução nº 3/2026 do CNPE.

Violão “do Pelé”

O jornalista Felipe Pinheiro Mirabelli está com um tesouro em mãos, rumo a um leilão. Um violão Del Vecchio, herdado dos avós, em ótimo estado – mas principalmente com um autógrafo do Pelé, que usou o instrumento na concentração da seleção brasileira em 1966.

Há fotos do ídolo, que também era compositor, tocando o instrumento ao lado do time. O lance inicial é de R$ 20 mil.

Link: tinyurl.com/9vn8z2w4.

ESPLANADEIRA

#Andrea Trench lançou livro “Carreira Intencional” (Ed. Actual), em SP.

#MultiStudios e Leão fecham parceria com foco em conteúdo orgânico.

#NIAD celebra 2 anos de parceria com o ColorADD em shoppings no RJ, ES, PR, GO e DF.

#Fernando Quesada assume área comercial, unifica marketing e vendas na School of Rock.

#Julio Monteiro lança podcast sobre negócios na Rádio Novaparadiso.

#Casa Clã Finanças 2026 discute investimentos, carreira e protagonismo feminino sexta-feira, em SP.