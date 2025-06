Corrida pela vice

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2025 - Nº 4.135

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

A recente pesquisa Quaest que mostra Tarcísio de Freitas (Rep) empatado com o presidente Lula da Silva nas intenções de votos para o Palácio em 2026 indicam que o governador de São Paulo está a cada dia mais perto de uma pré-candidatura de grande coalizão. E, neste cenário, abre portas também para uma disputa secundária: a vaga do vice. Nos bastidores, aparecem Michelle Bolsonaro (PL), sacramentada pelo marido ex-presidente inelegível; ACM Neto (União), que pode trazer votos do Nordeste; Ronaldo Caiado (União), o governador bem avaliado de Goiás e com apoio do agronegócio; o mineiro Romeu Zema (Novo), com o discurso de austeridade e representante do 2º maior colégio eleitoral; e Ratinho Junior (PSD), o governador paranaense que surge como a grande revelação nas sondagens. Ratinho Junior e Caiado, em ascensão – nem tanto como Tarcísio – podem se descolar desse time de potenciais vices e se lançarem.



Cegueira



Lula da Silva trocou o ministro, chamou um marqueteiro para a Secom e insiste em culpar a comunicação pela baixa popularidade, com índices cada mês piores. Ainda não acordou para uma verdade: o problema está nele mesmo, que parou de se comunicar com o Congresso Nacional como em outros mandatos, e não viaja mais para o interior para abraçar o povo no cercadinho.



Lupa na mão



A Eletrobras indicou a Vanessa Claro Lopes para vaga no Comitê de Auditoria e Risco, um dos setores mais sensíveis da maior fornecedora de energia elétrica do País. Seria uma decisão comum, se não fosse um detalhe: a executiva, que tomou posse, atuou nos últimos cinco anos no Comitê de Auditoria da Americanas, justamente no período mais crítico da bancarrota da varejista endividada em bilhões. Terá de mostrar trabalho.



Direitos civis



A Clínica Holiste Psiquiatria, da Bahia, conseguiu, na Justiça, preservar o direito à privacidade de pacientes psiquiátricos. A desembargadora do TRF-1 Rosana Kaufmann anulou os efeitos da Portaria 3/2017 do Ministério da Saúde. Na sentença, ela diz que a decisão viola o sigilo profissional médico, garantido pela Constituição e pelo CFM. O diretor da Holiste, Luiz Pedroso, comemorou a decisão.



Oscar do Servidor



As inscrições para a 7ª edição do Prêmio Espírito Livre, organizado pela República.org, foram prorrogadas até dia 20. A premiação é voltada para servidores que atuam na administração pública (União, Estados e Municípios) e que tenham desenvolvido projetos autorais de impacto social. Cada projeto vencedor leva para casa R$ 10 mil. Inscrições no site www.premioespiritopublico.org.br.



Testes rápidos



Em meio à crise de doenças respiratórias que assolam o País, como já citado pela Coluna segundo dados da FioCruz, o mercado farmacêutico se destaca. Com filas numerosas na saúde pública, a busca por testes rápidos para diagnóstico cresceu 270% no mês de maio, conforme levantamento da MedLevensohn. Outro destaque são as vendas de nebulizadores portáteis e aspiradores nasais, alta de 600% na procura.



Errata



Ao contrário do publicado ontem, o Brasil registrou aumento no preço dos cigarros tradicionais, não nos eletrônicos (ainda não autorizados no País).



ESPLANADEIRA



#Advogado Ivan Ribeiro estará, dia 9, no Congresso Brasileiro de Direito e Políticas Públicas, em GO. #Deputada Ana Campagnolo lança livro pela Editora Vida, dia 14, na Bienal do RJ. #Riva Incorporadora chega ao Ceará e projeta três empreendimentos em 2025. #West Shopping realiza campanha de adoção de cães e gatos. dias 7 e 21, no RJ. #Exclusive lança plataforma de relacionamento no Dia dos Namorados, no Mahau Bar em SP. #Flávia Chiapetta palestra dia 11 sobre autismo, no Pro Criança Cardíaca, no RJ.