Bye, bye (e até breve)

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2025 - Nº 4.133

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O Supremo Tribunal Federal dormiu no ponto ao não reter seu passaporte logo após a condenação a 10 anos de prisão, e a recém-condenada deputada federal Carla Zambelli anunciou que está na Europa. Antecipando-se a um mandado de prisão, que só foi pedido ontem fim da tarde pela PGR, ela própria anunciou a sua viagem – o que agora será considerada fuga – e disse que vai combater uma perseguição do Judiciário. Ocorre que Zambelli foi condenada por algo seriíssimo: o patrocínio da invasão do sistema online do Conselho Nacional de Justiça, via hacker. Nessa toada de “perseguição”, comenta-se no Congresso que outros três parlamentares enrolados com a Justiça – com a certeza de uma iminente condenação – planejam suas fugas. Em evento dos Parlamentos dos BRICS ontem em Brasília, deputados citaram a gravidade da decisão de Zambelli. O STF e a Polícia Federal não vão perdoar esta. Com fartos documentos comprobatórios da decisão judicial contra a balela, já preparam captura via Interpol.



Calma, deputados



O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), confidenciou a aliados que é mais um na lista de deputados descontentes com as ações do líder do PT na Câmara: as de criminalizar a atividade parlamentar. Lindbergh Farias (RJ) listou deputados da Frente do Livre Comércio como conspiradores, em seu depoimento à Polícia Federal.



Muitos Brasis



O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado Filipe Barros (PL-PR), ambos presidentes das Comissões de Relações Exteriores no Congresso, protagonizaram uma leve e divertida rivalidade de promoção turística brasileira para comitiva estrangeira. Trad sugeriu que visitassem o Pantanal, na sua terra. E Barros correu para lembrar das Cataratas da Foz do Iguaçu, seu reduto.



Vizinhos bélicos



O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu seis deputados indianos de cinco partidos diferentes. Eles fazem um tour por países das Américas para denunciar os ataques bélicos do vizinho Paquistão. Como notório, os dois países disputam há décadas o controle da região da Cashemira. O sexteto apareceu com o perigoso discurso de que os paquistaneses bancam terroristas. O grupo já esteve na Colômbia, Guiana e Panamá.



Azul portuga



A Azul estreia hoje a rota direta do Recife a Porto, em Portugal. A operação contará com dois voos semanais – às quartas e sextas-feiras – em aeronaves Boeing 767, com capacidade para 259 passageiros, sendo 14 na Classe Executiva e 245 na Econômica. O voo de hoje já decola lotado, e com fila de espera. A nova ligação fortalece o hub da Azul no Aeroporto dos Guararapes, no Recife.



Coluna na BandNews



Editor da Coluna, publicada em jornais e portais de todas as capitais, Leandro Mazzini volta a fazer rádio e TV. Ele estreou ontem como comentarista na Rádio BandNews Rio, e semana que vem aparece nas telas da Band TV Rio. Em ambos, apresenta boletins de 1 minuto no “Painel de Notícias”, duas vezes por dia na grade da programação no Estado.

ESPLANADEIRA



