Ninguém quer

Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, está na corda bamba depois da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que descobriu o rombo de R$ 6,2 bilhões em descontos automáticos não autorizados pelos aposentados em benefícios do INSS. Ele só não caiu ainda, segundo fontes do Palácio, porque o presidente Lula da Silva estava ocupado com a agenda na Itália, para o velório do Papa Francisco, e por que não encontrou (ainda) ninguém disposto, em outro partido, para assumir a vaga. O PDT é fiel ao Governo no Congresso, mas não uma bancada robusta a ponto de segurar um ministério. Conta também o fato de Lupi ser o manda-chuva do partido há anos, e controlar a bancada. Mas, sem o trocadilho da palavra, Lupi pode estar perto de se aposentar na Esplanada. Só não foi demitido porque Lula precisa achar alguém que encare mais fiscalização em cima de roubos sistemáticos no órgão, uma fila de pedidos de benefícios de 2,45 milhões de pessoas, e um eventual déficit vindouro que pode obrigar um futuro Governo a fazer nova reforma previdenciária.

Dois em um

O PT tem 12 deputados na Comissão de Relações Exteriores (CREDN), mas apenas um, Arlindo Chinaglia (SP), se fez presente na sessão que convocou o chanceler Mauro Vieira, cuja gestão ele defende. Já o ministro da Defesa, José Múcio, se colocou à disposição da CREDN para falar sobre as dificuldades da Defesa, apesar de altos oficiais não gostarem da ideia de ele se explicar ao Congresso.

Resgate cala-boca

O deputado Sargento Fahur (PSD-PR) acredita que a pressa de Lula da Silva em resgatar a ex-primeira-dama condenada do Peru em Lima, com jatinho da FAB, deve-se à preocupação com eventual delação dela se presa contra o PT e a Odbrecht – o que traria outra grande crise ao Governo. Nadine Heredia era a responsável por receber dinheiro de suborno em sacos de lixo.

Ondas de Cuiabá

No fim de semana passado, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (MDB), reuniu o grupo político no Malai Manso, resort de luxo da família Maggi, em Cuiabá, e anunciou que deve ficar no cargo até o fim do mandato. Ele não teria chances, hoje, de disputar o Senado, como se ventila, pela preferência, segundo pesquisas, para a deputada Janaína Riva (MDB) e o deputado bolsonarista José Medeiros (PL).

Tabaco e renda

O deputado Pezenti (MDB-SC) quer audiência pública da Comissão de Agricultura para debater a posição do Brasil na COP11 em Genebra, em novembro. É a Conferência das Partes da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. O Brasil é o maior exportador mundial de tabaco há 30 anos, com mais de 455 mil T em 2024, que geraram R$ 12 bilhões em renda e beneficiaram 140 mil famílias de pequenos agricultores.

Inclusiva

O Governo do Rio de Janeiro lançou o programa Educautismo, voltado à formação de estudantes do Curso Normal (Formação de Professores) para atuação inclusiva com alunos autistas. Foi anunciado também a criação de um Centro de Diagnóstico e Terapia para Neurodivergentes, abrangendo espectro autista, TDAH, dislexia, dentre outros.

ESPLANADEIRA

#Marcos Eduardo Neves lança curso online "Como Escrever Biografias" com Instituto Estação das Letras. #Arraiá de Águas Claras recebe Circuito de Quadrilhas 2025 com grandes nomes do DF. #Médico Antônio Carlos Junior lança o livro "Clínica Escalável". #CONIC inaugura galeria de arte a céu aberto pelos 65 anos de Brasília. #Lella Malta relança série “WeHo” em Brasília e comemora 10 anos de carreira. #Porto do Sabor anuncia inauguração no Shopping Rio Sul, em Botafogo, Rio.