No PSD, Túlio Gadêlha anuncia seus suplentes

Túlio Gadêlha (PSD) (Foto: Tony Winston/Câmara dos Deputados)

Como havia se proposto desde o início, o deputado federal Túlio Gadêlha fará o anúncio de seus suplentes em ato, na sede do PSD, nesta quinta (13), às 19h30. Vai informar suas escolhas dois dias depois de remarcar a coletiva que estava prevista, originalmente, para a terça-feira (11) às 15h, como a coluna antecipara. Nos bastidores, aliados brincam que será o "chá revelação".



Candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra, o deputado federal havia escolhido um homem da região do Agreste para integrar sua suplência e uma mulher natural do Sertão. Na última quarta-feira (12), algumas movimentações teriam alterado a construção inicial.



Ainda na terça (11), após Túlio marcar o anúncio, Eduardo da Fonte, que também integra a chapa, defendera que o mesmo se desse de forma conjunta. Nas hostes governistas, havia quem argumentasse que poderia ser feito por meio de nota, e de forma unificada. Nesta quarta (12), no entanto, já passava das 21h quando o progressista formalizou seus suplentes através de comunicado.



Foi de Miguel Coelho a indicação do advogado e secretário-geral do União Brasil em Pernambuco, Carlos Andrade Lima, para a vaga. Na segunda suplência, segue Irmã Jane, liderança de influência no segmento evangélico já anteriormente confirmada. Na esteira, Miguel Coelho e Fernando Filho declararam apoio do grupo à candidatura do progressista ao Senado. Eduardo e Lula já haviam doado bases para os irmãos sob a benção da governadora Raquel Lyra.



Ainda nesta quarta, logo pela manhã, Túlio Gadêlha postou vídeo, em sua rede social, cujo enredo começava com a palavra “irreversível” e fazia referência a sua candidatura ao Senado. Ao longo do dia, o anúncio de seus suplentes, que havia sido transferido da terça para ontem, não se consolidou. Já passava das 22h da quarta (12), quando o postulante ao Senado reforçou, na sua rede social, sua candidatura: "O Senado nos espera!". Não fez referência ao suplente.

O vídeo do início da manhã também já não constava, à noite, em seu instagram. Já no início desta quinta, o vídeo do “irreversível” voltou ao feed. Mesmo após remarcar, anteontem, Túlio sustentou que faria o anúncio em uma coletiva seguindo previsão original, o que se dará hoje.

