Tércio é sondada por Flávio para vice

Clarissa também foi à mesa com o presidenciável do PL, que busca apoio das mulheres após crise com Michelle Bolsonaro

Clarissa Tércio tem trocado figurinhas com Flávio Bolsonaro e pode colaborar com campanha dele (Divulgação)

Deputada federal mais votada do Nordeste, com 240.511 mil votos, Clarissa Tércio, nutre uma relação harmônica, e não é de hoje, com o senador Flávio Bolsonaro. Na semana passada, no entanto, uma conversa, entre eles, se deu num tom mais de sondagem: o presidenciável quis saber sobre a possibilidade de ter a pernambucana como sua vice na corrida pelo Palácio do Planalto.

O diálogo entre eles tem se dado de forma constante. Na semana retrasada, Clarissa esteve pessoalmente com o senador em Brasília. Uma colaboração dela na campanha dele poderia se dar também por outros caminhos, se não exatamente pela vice. As características da parlamentar pernambucana atendem aos pré-requisitos do PL, que tenta angariar a participação feminina como contraponto à crise pública na família, gerada pelas declarações recentes de Michelle Bolsonaro.

A ex-primeira-dama acusou, em vídeo, o enteado de tê-la humilhado e desrespeitado durante um telefonema. As movimentações de Flávio na direção de Clarissa se deram também às vésperas do lançamento do “Plano Brasil com Elas”, anunciado, ontem à noite, pelo presidenciável por meio de uma live.

Clarissa é evangélica e tem se destacado pela atuação na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Federal, além vir se debruçando sobre projetos voltados para autismo, TDAH, mães atípicas, PcD, por exemplo, que contemplam a questão da maternidade. O convite de Flávio não foi levado à mesa por Clarissa com o copresidente nacional da Federação União Progressista, Ciro Nogueira.

A costura parece inviável à medida que União Brasil e PP, que integram o bloco, avaliam ficarem neutros na corrida presidencial. A pernambucana segue trabalhando pela reeleição dela para Câmara Federal e trocando figurinhas com o presidenciável do PL num movimento que pode resultar numa construção – se não de composição, mas de contribuição ao programa de governo dele. A conferir.

Reconhecimento



Ainda que o PP e União Brasil se movimentem no sentido da neutralidade, sem coligar com Flávio Bolsonaro, o presidente da federação no Estado, Eduardo da Fonte, à coluna, não deixa de reconhecer que Clarissa Tércio “rompeu as fronteiras de Pernambuco”. Isso consolida a parlamentar, realça ele, “como um expoente nacional”.

Andor



Em ano eleitoral, a missa que marcou o encerramento dos festejos em homenagem à Nossa Senhora do Carmo reuniu de João Campos à Raquel Lyra, passando por Miguel Coelho e Eduardo da Fonte, que são potenciais nomes para a vaga do Senado na chapa da governadora.

Comunhão



Não é só a fé que tem reunido os lados opostos na disputa. Ninguém nega entre os pré-candidatos que tem prefeitos que votam em Humberto Costa e também são eleitores de Miguel Coelho, assim como tem gestores que dividem votos entre o petista e Eduardo da Fonte.