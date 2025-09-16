O que esperar da reunião do Copom?

Comitê de Política Monetária se reúne nesta terça (16) e quarta-feira (17) para definir o rumo da Selic. A expectativa é de manter a taxa em 15% ao ano

Comitê de Política Monetária debate futuro da taxa Selic (Raphael Ribeiro/ Banco Central)

Começa, nesta terça-feira (16), a 273ª Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai debater os indicadores do país para definir o rumo da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Sobre a decisão em si, há uma unanimidade no mercado financeiro: a Selic deve ser mantida nos atuais 15% ao ano.

Se é consenso que não haverá surpresa, a expectativa fica por conta do comunicado que acompanha a decisão, a ser divulgado na quarta-feira (17). É nesse texto que o mercado busca pistas sobre os próximos passos. Na última reunião, por exemplo, o comitê projetou um câmbio a R$ 5,55. Hoje, o dólar está cotado em R$ 5,32, o menor valor desde junho. Já a inflação, apesar da queda de 0,11% no último mês, ainda segue em 5,13% no acumulado de 12 meses, bem acima da meta.

Se os números ainda não permitem um corte nos juros, o que o comunicado pode trazer de novo? O Copom costuma dar sinais sutis em seus textos. Na ata da última reunião, por exemplo, o comitê falou em manter a política de juros em um patamar restritivo por um período "bastante" prolongado. Para o mercado, basta que a palavra "bastante" seja retirada no novo comunicado para que todos entendam que o início de um ciclo de queda da Selic está mais próximo.



Stellantis e Senai oferecem curso para jovens

Terminam, nesta terça-feira (16), as inscrições para o curso de Assistente Automotivo Industrial, uma parceria da Stellantis com o Senai-PE. Para se candidatar a uma das 120 vagas (60 em Goiana e 60 em Paulista), é preciso ter entre 17 e 21 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, residir em um dos dois municípios e atender ao critério de renda familiar de até dois salários mínimos. As inscrições vão até as 18h, no site do Senai-PE. (www.pe.senai.br)

Advocacia e inovação em debate

A Comissão de Startups da OAB-PE promove, nesta terça (16), um evento para debater o papel da advocacia no ecossistema de inovação. O encontro acontece na Uninassau Boa Viagem e contará com a participação da advogada Maria Wanick Sarinho, do escritório Escobar Advocacia, que é especialista em privacidade, proteção de dados e propriedade intelectual.

Amarante apoia ações do Coque Connecta

A Amarante Hotéis, controladora do Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort, firmou uma parceria com o projeto Coque Connecta. A iniciativa faz parte das ações do Mês do Voluntariado na empresa. Junto com a ONG, que atua para gerar oportunidades para jovens em periferias do Recife, a Amarante vai promover a revitalização de espaços, a construção de paredes criativas e atividades de recreação com as crianças da comunidade. As ações serão realizadas nos dias 23 e 24 de setembro.

