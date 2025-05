Mobilidade urbana segura no foco de ação do Compaz Eduardo Campos

A ação do Compaz, busca envolver crianças, jovens e adultos da comunidade em atividades que abordam de forma lúdica a importância de uma mobilidade urbana mais segura.

Compaz Eduardo Campos/Reprodução

O Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, está com ações educativas sobre boas práticas de mobilidade voltadas a crianças, jovens e adultos do entorno.

Neste Maio Amarelo, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) desenvolve nesta terça-feira (13), das 8h às 17h, a 2ª edição da "Expo Fazendo Trânsito Compaz", uma atividade educativa aberta ao público focada na conscientização sobre segurança nas vias.

A ação busca envolver crianças, jovens e adultos da comunidade em atividades que abordam de forma lúdica a importância de uma mobilidade urbana mais segura.

O evento deve receber cerca de 150 estudantes de três escolas municipais da região no Compaz. A programação inclui workshops e dinâmicas interativas, como o circuito de bicicletas e oficinas de desenho de ruas.

A diversão fica por conta dos heróis e vilões da Liga da CTTU, que vão distribuir materiais educativos, além de apresentar os equipamentos utilizados pelos agentes de trânsito.



Maio Amarelo

A data, trata-se de um movimento internacional que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A atividade é gerida entre o poder público e a sociedade civil, com a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade.

O laço amarelo — marca que simboliza o movimento — tem como intenção, conscientizar a sociedade a respeito dos acidentes de trânsito e tratar como uma verdadeira epidemia que precisa da atenção de quem está ao volante.

A marca que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma ideia de conscientização adotada por outros movimentos de conscientização, como no combate ao câncer de mama, de próstata e, até mesmo, contra o vírus HIV.

Serviço:

Evento: Maio Amarelo - 2ª edição da "Expo Fazendo Trânsito Compaz" - Ter(13/05)

Horário: das 8h às 17h

Local: Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife