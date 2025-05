Impacto da IA na economia do Brasil e do mundo

Inteligência Artificial pode adicionar 13 pontos percentuais à economia brasileira em dez anos/Gerado por IA

A inteligência artificial generativa, popularmente conhecida como IA, está transformando não só a forma como nos relacionamos com o trabalho e com as tarefas do dia a-dia, ela terá também um grande impacto na economia global. De acordo com o relatório Value in Motion, elaborado pela PwC, a IA tem o potencial de acrescentar 13 pontos percentuais (p.p.) ao PIB do Brasil ao longo dos próximos dez anos, podendo chegar globalmente a 15 p.p.

O impacto, segundo o relatório, seria equivalente ao provocado pelo processo de industrialização do século 19. Esse crescimento adicional, no entanto, depende da adoção responsável da tecnologia e da conquista de confiança da sociedade e das organizações em sua adoção. Sem esses requisitos, contudo, essa influência pode cair drasticamente para a casa de 1 p.p.

Se por um lado a IA tende a impulsionar a economia, de outro os riscos climáticos que representam podem impor restrições econômicas, podendo reduzir o tamanho da economia global em 7% até 2035. Isso porque a aplicação em larga escala da IA aumentará consideravelmente o consumo de energia elétrica pelos data centers de maneira relevante. Não por acaso, o porte de um empreendimento do tipo é medido em KW, a partir de sua capacidade de energia disponível para os sistemas de TI. A saída, segundo aponta o estudo, seria reduzir a intensidade energética em 0,1% a cada ponto percentual adicional gerado.

Aeroporto de Caruaru

Durante participação em evento na cidade de Caruaru, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, revelou que a ordem de serviço para a requalificação do Aeroporto Oscar Laranjeira, na Capital do Agreste, deve ser assinada entre o fim deste mês e o início de junho.



Novos mercados na mira

A Pitú embarca, na próxima semana, para São Paulo, onde será realizado o Apas Show 2025, promovido pela Associação Paulista de Supermercados. O evento, que reúne os principais players do setor, é estratégico para os planos de ampliação de mercado da empresa.

Motoristas e entregadores

Presidente da comissão que analisa a MP do Consignado, o deputado Fernando Monteiro (Republicanos) defende a inclusão de entregadores e motoristas de aplicativo na modalidade de crédito. Para ele, a medida pode aliviar apertos financeiros e valorizar a categoria.

Shoppings fazem campanhas para o Dia das Mães

As campanhas de incentivo às compras para o Dia das Mães são o mecanismo mais utilizado pelos shopping centers para aquecer as vendas. É o que aponta levantamento da Abras, associação que representa os centros comerciais do país. Promoções como Compre e Ganhe (45%); Ganhe e Concorra (31%); sorteios (17%) e eventos (6%) estão entre as ferramentas mais empregadas. A instituição estima um crescimento de 2,7% nas vendas para a data, movimentando cerca de R$ 5 bilhões.