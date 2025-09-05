Chefe da OMS insta Israel a deter mortes por fome em Gaza

Ao menos 370 pessoas morreram de desnutrição desde o início da guerra.

Crianças palestinas fazem fila para receber uma refeição quente em um ponto de distribuição de alimentos em Nuseirat, em 30 de junho de 2025. Após mais de 20 meses de conflito devastador entre Israel e o movimento militante islâmico Hamas, grupos de direitos humanos afirmam que a população de Gaza, de mais de dois milhões de pessoas, enfrenta condições semelhantes à fome. (Foto de Eyad BABA / AFP) ( AFP)

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) instou Israel, nesta sexta-feira (5), a deter a "catástrofe" das pessoas que estão morrendo de fome em Gaza, onde pelo menos 370 pessoas perderam a vida, vítimas da desnutrição, desde o início da guerra.

"Esta é uma catástrofe que Israel poderia ter evitado e poderia deter a qualquer momento", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus a jornalistas na sede da OMS, em Genebra, enfatizando que "a fome de civis como método de guerra é um crime de guerra e nunca pode ser tolerado".

O funcionário lembrou que a ONU declarou, em 22 de agosto, estado de fome extrema em algumas regiões da Faixa de Gaza. Já Israel afirma que não "há fome" no território palestino e acusou o Hamas de saquear a ajuda.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro de 2023, "pelo menos 370 pessoas morreram de desnutrição em Gaza, das quais 300 nos últimos dois meses".

O Ministério da Saúde do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU, afirmou, nesta sexta-feira, que os hospitais da Faixa "registraram, nas últimas 24 horas, três novas mortes" por desnutrição, "elevando o número total de mortos para 373, entre eles 134 crianças".

Após proibir, em março, a entrada de ajuda humanitária em Gaza, Israel voltou a autorizá-la em maio, embora as agências humanitárias a considerem muito insuficiente.

"As pessoas estão morrendo de fome enquanto os alimentos que poderiam salvá-las estão em caminhões próximos", lamentou o diretor da OMS, afirmando que "matar os habitantes de Gaza de fome não tornará Israel mais seguro e não facilitará a libertação dos reféns".