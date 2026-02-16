Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero nesta segunda (16)

Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero

Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)

A folia continua em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, continuam a fazer milhares de pessoas festejarem nesta segunda-feira (16).

A programação da quarta noite de carnaval da capital pernambucana promete agitar ainda mais os foliões, com grandes nomes se apresentando no palco mais central do Recife.

O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:

Programação

Palco Marco Zero

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos

19h30 - Maestro Forró e OPBH - Participação de Juliana Linhares e Martins

21h - Alok

22h50 - Seu Jorge

0h30 - Nação Zumbi - Participação de Devotos

Confira também as atrações no Polo da Praça do Arsenal

19h - Coral Edgard Moraes, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres

20h20 - André Rio

21h40 - Fafá de Belém

23h - Catia de França, Juliana Linhares e Josvara

0h40 - Céu