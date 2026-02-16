Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero nesta segunda (16)
Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero
Publicado: 16/02/2026 às 18:39
Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)
A folia continua em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, continuam a fazer milhares de pessoas festejarem nesta segunda-feira (16).
A programação da quarta noite de carnaval da capital pernambucana promete agitar ainda mais os foliões, com grandes nomes se apresentando no palco mais central do Recife.
O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:
Palco Marco Zero
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos
19h30 - Maestro Forró e OPBH - Participação de Juliana Linhares e Martins
21h - Alok
22h50 - Seu Jorge
0h30 - Nação Zumbi - Participação de Devotos
Confira também as atrações no Polo da Praça do Arsenal
19h - Coral Edgard Moraes, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres
20h20 - André Rio
21h40 - Fafá de Belém
23h - Catia de França, Juliana Linhares e Josvara
0h40 - Céu