O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou neste domingo (29) que o partido e o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva vão dialogar com todas as legendas que queiram apoiar o projeto vitorioso nas urnas, mas que há bandeiras que são inegociáveis.

"Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do Presidente da República e do Vice", disse, em publicação feita no X.

Edinho afirmou querer viabilizar o projeto de País liderado por Lula com apoio parlamentar. "Um projeto para todo o povo brasileiro", acrescentou.



Encontro de Valdemar com Lula

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que vai se encontrar com Lula na próxima terça-feira (1º) para discutir a situação dos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro de 2023.

O PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado.