O mês de dezembro continuará sem cobrança de taxa extra nas contas de energia elétrica dos brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária verde pelo terceiro mês seguido.

Segundo a Aneel, a manutenção da bandeira verde reflete as condições favoráveis de geração de energia no país.

"Com o período chuvoso, os níveis dos reservatórios melhoraram, assim como as condições de geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, o acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara, torna-se menos necessário", explica a agência.

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

As cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos de acordo com o consumo de cada cliente.

Os valores cobrados são os seguintes:

- Na bandeira amarela, com condições de geração menos favoráveis, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos;

- Na bandeira vermelha Patamar 1, com condições mais custosas de geração, a tarifa sofre acréscimo de R$ 4,46 para cada 100 quilowatt-hora kWh consumidos;

- Na bandeira vermelha Patamar 2, as condições de geração são ainda mais custosas, e a tarifa sofre acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatt-hora kWh consumidos.