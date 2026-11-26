O deputado - que foi eleito em outubro para mandato de oito anos como senador, com início em fevereiro - foi acusado dos crimes de associação criminosa, peculato (apropriação de bem do qual tem posse por causa do cargo) e uso de documento falso.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) , na qual o acusou de chefiar esquema de desvio da cota parlamentar, verba pública destinada ao custeio da atividade do gabinete.

A acusação, apresentada na quarta-feira (25), é assinada pela subprocuradora-geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Segundo a denúncia, a Polícia Federal (PF) concluiu que o parlamentar idealizou e liderou um esquema para desvio do dinheiro público mediante contratação de empresa de fachada.

Além disso, Gayer utilizou um imóvel alugado com recursos da Câmara dos Deputados para sediar sua escola particular de idiomas em Goiânia, ao custo mensal entre R$ 6 mil e R$ 6,5 mil, descreve a acusação.

Ainda segundo a denúncia, funcionários do gabinete foram arregimentados para administrar os negócios pessoais do senador eleito. Com esse objetivo, R$ 24 mil foram desviados com a emissão de notas fiscais falsas, diz a acusação.

"A associação se estruturou a partir do mandato eletivo do parlamentar, o qual arregimentou e articulou assessores formais, colaboradores informais, profissionais técnicos e parentes para a execução contínua de um estratagema criminoso”, descreve a denúncia da PGR.

As investigações tiveram como ponto de partida a apreensão do celular de João Paulo de Sousa Cavalcante, ex-assessor de Gayer, que foi condenado pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A PF relatou ter encontrado no aparelho mensagens sobre a simulação de um contrato para remunerá-lo com recursos da cota parlamentar.

Além do parlamentar, outras 24 pessoas foram denunciadas, incluindo assessores e aliados. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que agora deverá abrir prazo para a manifestação das defesas.

A decisão sobre o recebimento da denúncia, com a consequente abertura de ação penal, caberá à Primeira Turma do STF. Em caso de rejeição, o caso deverá ser arquivado.

Em uma rede social, Gayer publicou um vídeo de oito minutos no qual afirma que no endereço em Goiânia alvo da investigação funciona seu escritório político e que sua escola de idiomas não funciona no local desde 2020. O deputado chamou o inquérito de “vergonhoso” e “risível”.

“Eu não vou me curvar! Mesmo que isso significa que a minha prisão. É isso que tenho a dizer da denúncia do PGR no inquérito do Moraes contra mim. Sabe qual é a maior piada disso tudo? Eu estou sendo acusado de desvio de dinheiro público por uma pessoa recebeu dinheiro de um mafioso para protegê-lo”, diz a legenda do post.