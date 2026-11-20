O órgão contabilizou 32 ocorrências em 28 municípios do Rio Grande do Sul, todas relacionadas a danos materiais. (Reprodução/Redes sociais)

O município de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, foi o mais atingido pela tempestade que ocorreu entre a noite de quinta-feira (19) e a madrugada desta sexta-feira (20). No município, foram registradas três mortes e 60 feridos. Mas os estragos também atingiram outras cidades da região, de acordo com a Defesa Civil. O órgão contabilizou 32 ocorrências em 28 municípios, todas relacionadas a danos materiais.

A cidade de São Domingos do Sul foi bastante afetada pelas chuvas e pelos ventos. O vendaval atingiu 1.434 pessoas e causou danos materiais em residências e em dois estabelecimentos comerciais.

Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas, e 20 moradores ficaram desalojados. Ao todo, 200 casas foram danificadas, quatro destelhadas e uma escola sofreu danos. Houve ainda a queda de 30 árvores, quatro postes foram atingidos e quatro ruas ficaram obstruídas.

Os municípios de Lindolfo Collor, Júlio de Castilhos, Charrua, Caxias do Sul, Bossoroca, Fortaleza dos Valos e Marau também foram afetados pela tempestade. Todos registraram danos materiais, como casas destelhadas, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, vias obstruídas e famílias desalojadas.

Governador libera R$ 2 milhões



Os maiores estragos, no entanto, ocorreram em Tupanciretã. A tempestade devastou o município, destruindo cerca de 8 mil casas, de um total de 8,6 mil residências. Três pessoas morreram, e os feridos foram encaminhados aos hospitais Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Diante da gravidade da situação, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para a contratação de máquinas e equipamentos destinados a auxiliar a população.

A Defesa Civil do estado emitiu outros alertas para esta sexta-feira, com previsão de chuva, granizo e ventos fortes. O risco de alagamentos e destelhamentos é considerado alto nos municípios de Vacaria, Muitos Capões e Lagoa Vermelha.

Para o município de São Francisco de Paula, o alerta prevê chuva intensa, com alto risco de alagamentos.