Data da Consciência Negra resgata a luta do líder quilombola e o protagonismo da população negra na resistência à escravidão no Brasil

Monumento ao líder da luta contra a escravidão, no Rio de Janeiro, é palco de celebrações culturais e de luta contra o racismo no feriado (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A história de Zumbi dos Palmares atravessa mais de três séculos e permanece como um dos principais símbolos da resistência negra no Brasil. Morto em 20 de novembro de 1695 — e hoje feriado nacional — o líder quilombola tornou-se referência na luta contra a escravidão e na construção da memória da população negra. É em homenagem à sua trajetória que o país celebra, nesta data, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

A escolha do 20 de novembro também representa uma mudança na forma de contar a história da abolição no Brasil. Durante muito tempo, o 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea, em 1888, concentrou as celebrações pelo fim legal da escravidão. A escolha de novembro, por outro lado, busca destacar a resistência de homens e mulheres negros que lutaram pela própria liberdade, antes mesmo da abolição formal.

A professora da Universidade Católica de Brasília (UCB), Kelly Quirino, mestre e doutora em Comunicação e especialista em gênero e raça, explica que a construção da data está relacionada à mobilização do movimento negro brasileiro. Na década de 1970, militantes passaram a pesquisar um marco histórico que reconhecesse o protagonismo da população negra na luta por liberdade. Entre eles estava o poeta e ativista Oliveira Silveira, que identificou a data da morte de Zumbi como um símbolo dessa resistência.

A partir desse movimento, o 20 de novembro ganhou espaço em diferentes regiões do país e passou a ser incorporado às mobilizações do movimento negro. Em 2011, a data foi instituída oficialmente como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Mais tarde, em dezembro de 2023, a Lei nº 14.759 estabeleceu o feriado em âmbito nacional, válido a partir de 2024.

“É importante reescrever a história. A história do 13 de maio é a de uma mulher branca que assina a Lei Áurea, apagando toda a resistência do povo preto. O 20 de novembro traz o protagonismo, a liderança, a luta e a resistência, além da reivindicação pela liberdade que sempre existiu na população negra brasileira”, afirma Kelly.

A história de Zumbi e a resistência de Palmares



Localizado na região da Serra da Barriga, no atual município de União dos Palmares, em Alagoas, o Quilombo dos Palmares foi uma das maiores e mais duradouras experiências de resistência à escravidão nas Américas. No período de maior expansão, a comunidade chegou a reunir, segundo estimativas históricas, cerca de 20 mil pessoas.

Palmares não era formado por uma única aldeia. Sua organização se distribuía em núcleos conhecidos como mocambos, que mantinham lideranças locais subordinadas a uma autoridade central. A população era composta majoritariamente por pessoas negras que fugiam da escravização, mas também incluía indígenas e outros grupos.

A estrutura do quilombo ia além do refúgio de pessoas que escapavam da violência das fazendas. A comunidade desenvolveu formas próprias de organização política, econômica e social, estabeleceu relações comerciais e diplomáticas e manteve uma estrutura militar para proteger o território dos ataques coloniais.

A produção econômica era baseada principalmente na agricultura diversificada, com o cultivo de mandioca, banana, hortaliças e frutas. A variedade de alimentos contribuía para a subsistência dos moradores e demonstra a complexidade da organização comunitária.

“Era uma sociedade que tinha relações comerciais, tinha diplomacia, tinha exército. A forma de produção econômica era a agricultura, mas não era monocultura. Era uma agricultura variada, com plantação de mandioca, banana, hortaliças e frutas para a subsistência de todo o quilombo”, explica a professora.

A trajetória de Zumbi está diretamente ligada à liderança e à defesa desse território. Há hipóteses de que ele tenha nascido no Brasil e sido capturado ainda criança. De acordo com relatos históricos frequentemente associados à sua biografia, teria sido entregue a um religioso aos sete anos e, posteriormente, fugido para Palmares durante a adolescência.

Antes de assumir a liderança, o quilombo era comandado por Ganga Zumba, tio de Zumbi. A relação entre os dois foi marcada por divergências sobre os caminhos da resistência. Enquanto Ganga Zumba buscou negociar um acordo com as autoridades coloniais, Zumbi se opôs aos termos que não garantiam a liberdade de todos os habitantes de Palmares.

Com a saída de Ganga Zumba da liderança, Zumbi assumiu o comando e intensificou a resistência às investidas portuguesas. A posição fez dele uma das principais referências na luta contra o sistema escravista colonial.

Em 1694, Palmares sofreu um dos ataques mais violentos de sua história, conduzido por forças coloniais. O território foi destruído, mas Zumbi conseguiu escapar. Após permanecer escondido, foi localizado e morto em 20 de novembro de 1695. Sua cabeça foi decepada e exposta publicamente, numa tentativa de intimidar outras pessoas que resistiam à escravidão.

Para Kelly, a importância de Zumbi está relacionada à dimensão política de sua atuação e à capacidade de organização da comunidade. “Pela representatividade, pela longevidade e pela liderança que Zumbi teve, ele é considerado uma liderança para a população negra brasileira”, destaca.

Dandara e o protagonismo das mulheres negras



A resistência de Palmares também teve a participação de mulheres que exerceram funções fundamentais na organização da comunidade. Entre os nomes associados à história do quilombo está Dandara, companheira de Zumbi e reconhecida como uma liderança feminina da resistência.

Segundo Kelly Quirino, Dandara teve participação na organização social e econômica de Palmares, com responsabilidades relacionadas à agricultura, à caça e à estrutura comunitária. Ela também teria participado das articulações contrárias às negociações de Ganga Zumba com as autoridades coloniais.

“Ela também era líder do quilombo e tinha responsabilidades com relação à lavoura, à organização social e à caça”, afirma a especialista.

A professora ressalta que recuperar a trajetória de Dandara é importante para evitar que a história da resistência negra seja contada apenas a partir de figuras masculinas. A memória de mulheres que participaram das lutas por liberdade também integra a construção da identidade e da história afro-brasileira.

Memória, identidade e educação



Mais do que recordar a morte de Zumbi, o Dia da Consciência Negra propõe uma reflexão sobre os efeitos da escravidão e as desigualdades raciais que permanecem na sociedade brasileira. Para Kelly, a diferença entre as narrativas associadas ao 13 de maio e ao 20 de novembro está justamente na maneira como a população negra é representada: não como receptora passiva de uma liberdade concedida, mas como protagonista de sua própria história.

A especialista chama atenção para o período posterior à abolição, quando a população negra passou a viver formalmente em liberdade, mas sem políticas públicas suficientes para garantir condições de moradia, trabalho, alimentação e integração social.

“Foi uma população que teve liberdade, mas não teve comida, não teve casa. Foi expropriada de sua riqueza, de seu patrimônio cultural e de sua sabedoria. Por isso, é importante reconhecer que a luta pela liberdade não começou com a Lei Áurea”, afirma.





Nesse contexto, o ensino da história e da cultura afro-brasileira também é apontado como uma ferramenta fundamental para combater o apagamento histórico. A Lei nº 10.639, de 2003, tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, mas sua implementação ainda enfrenta desafios.

Para Kelly, conhecer a trajetória de Zumbi, Dandara e outras lideranças negras contribui para ampliar as referências históricas e culturais oferecidas às novas gerações. “Estudar Zumbi é estudar estratégia de guerra, narrativa, liderança, representatividade, orgulho e liberdade. É mostrar que descendemos de reis e rainhas”, diz.

A professora também defende a valorização das comunidades quilombolas contemporâneas, que preservam conhecimentos ancestrais, tradições culturais e formas próprias de relação com a terra e o meio ambiente.

Ao longo dos séculos, a imagem de Zumbi deixou de representar apenas a resistência de Palmares e passou a integrar o patrimônio simbólico da luta antirracista no país. Sua presença no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, assim como a instituição do feriado nacional, representa o reconhecimento de uma história que por muito tempo teve pouco espaço na narrativa oficial brasileira.

Para Kelly, recuperar essa memória é também reconhecer a dignidade e a capacidade de organização da população negra. “A violência do Estado brasileiro foi não ter contado essa história por muitos anos, representar o povo negro apenas como escravizado e nunca como um ser líder, estratégico, protagonista e altivo”, conclui.

Confira matéria no Correio Braziliense.