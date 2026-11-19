Estabelecimento em Bacabal, que vendia produtos a R$ 10, não tinha alvará de funcionamento nem certificado do Corpo de Bombeiros e foi interditado após a confusão

A vítima, Maria Antônia da Silva Ferreira, de 55 anos, chegou a unidade de saúde com parada cardiorrespiratória e foi levada para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), mas não resistiu. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher morreu e outras 14 pessoas ficaram feridas após um tumulto durante a inauguração da loja Shopping do 10, com artigos vendidos a R$ 10, nesta quarta-feira (18), na cidade de Bacabal, no interior do Maranhão.

A vítima, Maria Antônia da Silva Ferreira, de 55 anos, chegou à unidade de saúde com parada cardiorrespiratória e foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

Imagens feitas no momento da confusão mostram que uma multidão se concentrava contra as portas do estabelecimento, chegando a derrubá-las e a invadir o local.











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Segundo a Prefeitura de Bacabal, o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento nem certificado de segurança do Corpo de Bombeiros. A loja foi interditada após o ocorrido.