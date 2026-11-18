Foram oferecidas 50 mil vagas para a contratação do financiamento ainda este ano. Relação de pré-selecionados está disponível na internet.

Foram oferecidas 50 mil vagas para a contratação do financiamento ainda este ano (© JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL)

Hoje (18) é o último dia para os candidatos pré-selecionados na chamada única para as vagas remanescentes do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) validar os dados fornecidos no ato da inscrição.

O processo deve ser feito na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies (CPSA), na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado. A partir do terceiro dia útil dessa etapa, o candidato tem prazo de dez dias para também validar as informações no banco.

A relação dos pré-selecionados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O acesso é feito com o login da conta Gov.br.

No total, foram oferecidas 50 mil vagas para a contratação do financiamento ainda este ano, em diversos cursos de graduação de instituições privadas.

Fies Social

Metade dos pré-selecionados atende à modalidade Fies Social, que contempla candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Nesses casos, os estudantes poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino participantes, conforme as regras do programa.?

Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, e a convocação será no período de 25 a 30 de novembro.

O Fies é um programa do Ministério da Educação, que oferece financiamento para estudantes cursarem a educação superior em instituições privadas.