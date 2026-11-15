Quando o MEC divulga gabarito do Enem 2026?

Gabarito será divulgado durante a semana, segundo ministro da Educação. Já as notas do Enem 2026 vão estar disponíveis em meados de janeiro de 2027.

Enem 2026 registrou um total de 5.051.345 inscrições confirmadas (Rafael Vieira/DP Foto)

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 deverá ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na próxima quarta-feira (18). A data foi divulgada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, neste domingo (15), segundo dia de aplicação do exame.

Ainda de acordo com o ministro, as notas do Enem 2026 serão divulgadas no dia 18 de janeiro de 2027. Os resultados estarão disponíveis na página do participante, dentro do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Neste domingo, os candidatos tiveram que resolver 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza. Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular que fizeram o Enem neste domingo relatam que as questões do segundo dia de prova trataram de temas como preservação do meio ambiente, carros elétricos e genética e exigiram bastante interpretação de texto dos candidatos.

Abstenções

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), 36% dos inscritos faltaram ao segundo dia de provas. Ainda de acordo com a pasta, foi registrado um aumento de 39% na realização das provas em comparação com 2025.

Este ano, o governo federal realizou a inscrição automática de cerca de 500 mil estudantes da rede pública de ensino. E o MEC contabilizou um aumento de 42,4% no número de inscrições.

"Pelas projeções, registramos aumento no percentual de estudantes que fizeram o Enem concluintes da rede pública. É importante. Isso se deve a duas razões: pelo aumento nos locais de prova e pelo aumento do atendimento especializado e inclusão", disse Barchini.



