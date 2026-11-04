Alerta vermelho para tempestade e ventos acima de 100 km/h; veja região afetada
Alerta foi dado pelo Inmet e vale até a noite desta quarta-feira (4)
Publicado: 04/11/2026 às 11:34
Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva acima de 100 mm por dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo (Reprodução/Redes Sociais)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande tempestade para os três Estados do Sul do País. O aviso é válido até a noite desta quarta-feira (4).
Conforme o instituto, há possibilidade de chuva acima de 100 mm por dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. "Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário", alerta o Inmet.
Alerta vermelho:
- Todo o Estado de Santa Catarina
- Trechos do Paraná
- Áreas do Rio Grande do Sul
Ainda sobre todos os estados está em vigência um alerta laranja também ao longo desta quarta-feira para a incidência de perigo de tempestade. "Há possibilidade de chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo", acrescenta o instituto.
Recomendações:
- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Em caso de enxurrada, ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.
- Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).