Motorista infarta, morre ao volante e causa engavetamento com ao menos 10 feridos

Acidente ocorreu por volta das 6 horas, na pista lateral da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro (Reprodução/TV Globo)

O motorista de um ônibus sofreu um infarto e morreu ao volante, provocando um engavetamento envolvendo 20 veículos na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 174. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão.



O acidente ocorreu por volta das 6h na pista lateral da via, no sentido Rio de Janeiro, e deixou ao menos dez vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. Duas pessoas em estado moderado foram encaminhadas para atendimento, não há registro de casos graves.



A concessionária Ecovias Rio Minas, responsável pela administração da rodovia, registrava cerca de 10 quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro, entre os km 183 e 173, na manhã desta sexta-feira.



O acidente aconteceu quando o motorista do ônibus sofreu um infarto ao volante e perdeu o controle do veículo, que atingiu um caminhão. Com o impacto, o caminhão também perdeu a direção, dando início ao engavetamento com os demais veículos. A ocorrência envolveu 16 veículos de passeio, um caminhão pequeno, 2 ônibus e uma carreta.



Os bombeiros foram acionados por volta das 6h05. Equipes de quartéis de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, Irajá e Ricardo de Albuquerque atuam no atendimento, junto com profissionais da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

