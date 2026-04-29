Polícia mira Oruam e família em operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Márcia Nepomuceno e Oruam (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), mais uma fase da Operação Contenção, voltada ao combate à expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e à sua estrutura de lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão o rapper Oruam, a mãe dele, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, e o irmão, Lucca Nepomuceno. Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão preventiva pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital.

Alvos e mandados

A ofensiva é conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e também mira integrantes apontados como chefes da facção, incluindo Marcinho VP, pai de Oruam, que já se encontra preso. Segundo as investigações, mesmo encarcerado, ele seguiria exercendo influência sobre a organização criminosa.

Oruam já era considerado foragido desde fevereiro, após violar as condições impostas pelo uso de tornozeleira eletrônica no processo em que responde por tentativas de homicídio. O caso remonta a julho do ano passado, quando houve uma confusão com policiais em frente à residência do artista.

Além do cantor, a polícia tenta localizar a empresária Márcia Gama e Lucca Nepomuceno. Márcia chegou a ser alvo de um mandado de prisão em março, no âmbito da Operação Contenção Red Legacy, mas não foi encontrada à época. No início deste mês, ela obteve habeas corpus da Justiça do Rio e deixou de ser considerada foragida, condição que voltou a vigorar nesta nova fase da investigação.

Entre os nomes listados nos mandados estão apontados operadores financeiros e lideranças do Comando Vermelho, alguns já foragidos em outros processos. Um deles, Carlos Alexandre Martins da Silva, identificado como responsável por movimentações financeiras da facção, foi preso nesta quarta-feira (29).

Como funcionava o esquema

De acordo com a DRE, a operação é resultado de cerca de um ano de apurações baseadas na análise de dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos e no cruzamento de informações financeiras. As investigações indicam a existência de um sistema estruturado para receber, fragmentar e reinserir recursos ilícitos no circuito econômico formal.

Segundo a polícia, valores oriundos do tráfico eram distribuídos por lideranças do grupo a operadores financeiros, que utilizavam contas de terceiros para pulverizar quantias, além de direcionar recursos para pagamento de despesas, aquisição de bens e ocultação patrimonial.

Os investigadores também identificaram diálogos entre integrantes da facção e outros grupos criminosos. Entre eles, conversas envolvendo Carlos Costa Neves, conhecido como Gardenal, e um miliciano. Para a DRE, o conteúdo reforça a centralidade de Marcinho VP na hierarquia do Comando Vermelho, mesmo após anos de prisão.

Lista dos procurados

- Carlos Alexandre Martins da Silva, apontado como operador financeiro do CV;

- Ederson José Gonçalves Leite, o Sam da CDD, chefão do CV, foragido em outros processos;

- Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, chefão do CV, foragido em outros processos;

- Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D, chefão do CV, foragido em outros processos;

- Jeferson Lima Assim, procurado nesta quarta (29);

- Lucas Santos Nepomuceno, o Lucca, irmão de Oruam, procurado nesta quarta (29);

- Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, chefão do CV, foragido em outros processos;

- Luiz Paulo Silva de Souza, apontado como operador financeiro do CV, procurado nesta quarta (29);

- Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mulher de Marcinho VP e mãe de Lucca e Oruam, procurada nesta quarta (29);

- Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, chefão do CV, já encarcerado;

- Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, foragido em outros processos;

- Wilton Rabello Quintanilha, o Abelha, chefão do CV, foragido em outros processos.