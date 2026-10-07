Menino de 12 anos morre após brincadeira em escola no Paraná; polícia investiga omissão de socorro

Adolescente participava de uma brincadeira que consistia em ficar deitado com as costas no chão, ser puxado pelos braços e tentar cair de pé; Luigi não conseguiu se equilibrar e acabou caindo com o tórax e o rosto no chão

Luigi Gabriel da Cruz Sales tinha 12 anos (Reprodução/Secretaria Municipal de Esportes de Castro)

Uma criança de 12 anos morreu após participar de uma brincadeira na escola onde estudava, em Castro, no Paraná. Depois de passar dias internado no hospital, Luigi Gabriel da Cruz Sales não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no último final de semana. O velório e o enterro foram realizados na segunda-feira (5).

No dia 25 de setembro, o adolescente participava de uma brincadeira com amigos que consistia em ficar deitado com as costas no chão, ser puxado pelos braços e tentar cair de pé. Na vez de Luigi, o garoto não conseguiu se equilibrar depois de ser erguido e acabou caindo com o tórax e o rosto no chão.

Depois do choque, o jovem foi socorrido, ficou internado, mas faleceu.

Investigação

Conforme o delegado Marcondes Ribeiro, as investigações sobre a morte do menino ainda estão em fase preliminar. As apurações analisam imagens de câmeras de monitoramento para saber se houve ato infracional praticado pelos adolescentes que participaram da brincadeira.

A polícia ouviu testemunhas, familiares e funcionários da escola e pediu também prontuários médicos da unidade de pronto atendimento e do hospital onde o jovem foi atendido. O exame de necropsia também foi requisitado para definir a causa da morte.

Ainda de acordo com Marcondes, a polícia verifica também se houve omissão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que teria recusado o envio de uma ambulância até a escola, ou se houve negligência dos servidores do colégio em buscar atendimento médico. O nome da escola não foi informado.

"Respostas mais concretas só serão possíveis após análise dos prontuários médicos, laudo de necropsia, ficha de registro do SAMU e conclusão dos depoimentos das partes", afirmou Marcondes.

A Secretaria Municipal de Esporte de Castro, por onde o jovem jogava e disputava campeonatos, lamentou a morte de Luigi e prestou solidariedade aos familiares. "Sua trajetória e seu sorriso permanecerão para sempre na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo", disse a pasta.

Comissão apura acidente

A Secretaria de Educação do Paraná diz que a equipe escolar prestou os primeiros atendimentos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a pasta, a mãe do estudante foi comunicada e acompanhou o filho desde os primeiros atendimentos. Uma comissão de verificação foi instaurada para a verificação do caso.

"Na unidade de saúde, foram realizados exames e, posteriormente, o estudante foi transferido para uma unidade hospitalar onde passou por cirurgia, mas apresentou complicações e teve a morte cerebral declarada no domingo", disse.

Já a Prefeitura de Castro disse que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade realizou o atendimento do paciente na tarde do dia do acidente e diz que a Secretaria de Saúde está à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.

"Após atendimento médico e realização de exames, o paciente foi encaminhado para o Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa (HU-UEPG). Não há registro de nenhum contato direto, anterior ao atendimento, com a equipe da UPA. A Prefeitura de Castro lamenta essa tragédia e solidariza-se com a família e amigos", afirmou.