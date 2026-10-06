Giane Alves, modelo descoberta em posto de gasolina, morre aos 32 anos

Giane começou a trabalhar com marcas internacionais aos 21 anos e chegou a estrelar o editorial da Vogue; Casada, a modelo deixa dois filhos de, um deles de apenas 45 dias

Giane foi representada por agências com atuação em cidades como Milão, Barcelona, Hamburgo, Oslo, São Paulo e Tóquio (Divulgação / @House of Models | Louis-Vuitton.jpeg)

A modelo Giane Alves morreu aos 32 anos, vítima de um enfarte agudo do miocárdio, em Condeúba, no sudoeste da Bahia. Ela passou mal na sexta-feira (2), durante uma consulta de rotina do filho caçula, de 45 dias. A causa da morte informada pela familia foi um infarto agudo do miocárdio. Casada, Giane deixa dois filhos.

A entrada no mundo da moda ocorreu de forma inesperada. Antes de iniciar a carreira, ela trabalhava em um posto de gasolina em São Paulo, onde foi descoberta por um olheiro. O encontro abriu caminho para os primeiros convites profissionais. Depois de participar de testes e seleções, começou a trabalhar com marcas internacionais aos 21 anos.

A carreira levou Giane a ser representada por agências de diferentes mercados, com atuação em cidades como Milão, Barcelona, Hamburgo, Oslo, São Paulo e Tóquio.

Entre os destaques de sua trajetória estão a capa da edição brasileira da revista L'Officiel, em 2016, e um editorial para a Vogue Itália. Ela também teve trabalhos publicados na britânica Stella Magazine e na alemã Madame Germany. Em 2020, participou de um editorial de moda no Estadão.

Nos últimos anos, a modelo se afastou da rotina profissional internacional e passou a viver no interior da Bahia, onde residia com o marido e os filhos.

