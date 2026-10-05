Embaixada e consulados dos EUA retomam atendimentos no Brasil após suspensão
Serviços nas embaixadas e consulados dos EUA haviam sido suspensos antes das eleições por "questões de segurança"
Publicado: 05/10/2026 às 17:16
Embaixada dos Estados Unidos em Brasília (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil foram retomados nesta segunda-feira (5), após terem sido suspensos na sexta-feira (2) por "questões de segurança".
De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, "a administração Trump tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos. As Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos no Brasil retomaram suas operações normais na segunda-feira, 5 de outubro, incluindo os serviços consulares".
Na sexta-feira, o alerta foi divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA, na antevéspera das eleições brasileiras. Além dos EUA, a Embaixada da Austrália em Brasília também informou que ficará fechada ao longo do dia por questões semelhantes.
A Austrália fez o anúncio por meio de sua embaixadora do país no Brasil, Sophie Davies. Os órgãos diplomáticos não detalharam os motivos da medida nem se o fechamento teve relação com as eleições.
A Polícia Federal informou que cumpriu na sexta dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal para "apurar suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos EUA".
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