Polícia investiga possível bomba em mochila jogada em frente ao STF

O suspeito, que foi detido, "tentou pular as grades da Corte" e "arremessou uma mochila sobre o ponto de ônibus", o que acionou o protocolo de segurança.

A polícia brasileira está investigando uma possível bomba colocada em uma mochila jogada do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, informou a mais alta corte do país em 1º de outubro de 2026, três dias antes do início das eleições presidenciais. (EVARISTO SA / AFP)

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Judicial investigam a presença de uma possível bomba em uma mochila que foi jogada nesta quinta-feira (1º) em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, informou a Corte.

O suspeito, que foi detido, “tentou pular as grades da Corte” e “arremessou uma mochila sobre o ponto de ônibus”, o que acionou o protocolo de segurança, informou o Supremo em nota, a três dias das eleições presidenciais.

Uma dezena de viaturas foi ao local e o acesso foi restringido, constatou um jornalista da AFP.

Era aguardada “a chegada do Esquadrão Antibombas para avaliação e procedimentos de segurança”, indicou a Polícia Militar (PM) do Distrito Federal.

Trata-se de um “procedimento mais rigoroso para a verificação de objeto, para verificar se tem ou não explosivo”, disse à AFP o major Raphael Broocke, porta-voz da PM.

O episódio ocorre a poucos dias de uma eleição em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca a reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O STF esteve no centro da campanha, abalada pela crise do Banco Master.

Em novembro de 2024, um homem detonou explosivos na área e morreu em frente ao tribunal. A região também foi palco dos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, invadiram e depredaram as sedes dos três poderes.