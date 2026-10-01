PF abre inquérito para investigar atos de vandalismo contra imagens religiosas

Imagem de Santa Dulce foi encontrada quebrada dento de igreja em Salvador no fim do mês passado (Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) decidiu abrir um inquérito para apurar ataques e atos de vandalismo contra imagens religiosas registrados em diferentes regiões do país. A medida ocorre após determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (30/9).

A corporação fez uma análise inicial do caso e identificou elementos para a abertura formal da investigação. A apuração ficará a cargo da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor).

Dino acionou a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) após reunir relatos do que considera uma “onda de ataques” contra símbolos religiosos. Os episódios envolvem casos de vandalismo e destruição de imagens ligadas a diferentes religiões entre março e setembro deste ano.

Confira matéria no Correio Braziliense.