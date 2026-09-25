Anvisa proíbe propaganda da caneta de semaglutida Semavy após anúncios irregulares

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a propaganda do medicamento Semavy, utilizada no tratamento para diabetes tipo 2, após identificar a divulgação irregular do produto ao público em geral. A medida foi publicada na quarta-feira (23) por meio da Resolução-RE nº 3.750.

A suspensão da propaganda foi determinada contra a Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., responsável pelo produto. A resolução não determina a suspensão da venda ou do uso do medicamento, mas especificamente de sua publicidade.

De acordo com a resolução, a medida foi adotada após a Anvisa comprovar a "divulgação irregular do medicamento" em diferentes meios. A agência afirma que a publicidade descumpriu o parágrafo 1º do artigo 58 da Lei nº 6.360/1976.

O medicamento do tipo GLP-1, popularmente conhecido como caneta emagrecedora, foi aprovado pela agência com indicação para tratar diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado. O registro foi aprovado pela Anvisa em julho.

Trata-se de produto de tarja vermelha, sujeito à retenção de receita médica, assim como as demais canetas emagrecedoras. “A propaganda de medicamentos com tarja vermelha ou preta é proibida no Brasil”, reforçou a Anvisa.

A regra citada pela agência estabelece que, no caso de medicamentos cuja venda exige prescrição médica ou odontológica, a propaganda deve ser restrita a publicações destinadas exclusivamente a médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos.

Segundo a agência, foram identificados anúncios do medicamento em painéis eletrônicos no Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, além de divulgação no site do Semavy, em uma publicação no Instagram e em vídeos promocionais. A agência considerou que a divulgação do Semavy em espaços e canais voltados ao público em geral descumpriu a determinação mencionada.