Mais de 625 mil educadores fazem a Prova Nacional Docente neste domingo

Exame é aplicado para concluintes e formados em licenciatura de 806 municípios brasileiros

Resultado do exame pode ser usado em processos de seleção de professores (Foto: Bruno Peres/ Agência Brasil)

Mais de 625 mil estudantes concluintes e formados em licenciatura de todo o país fazem, neste domingo (20), a Prova Nacional Docente (PND). O resultado do exame pode ser usado em processos de seleção de professores por entes federativos que optarem por adotar a nota da PND.

Para os alunos concluintes, a PND é considerada a avaliação teórica obrigatória do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, por sua vez, é um pré-requisito para a obtenção do diploma do curso de graduação.

A PND é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) com apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Neste ano, a PND contempla 21 áreas de avaliação: Artes Visuais, Biologia, Ciências da Natureza, Ciências Sociais, Computação, Dança, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Português, Letras Português e Espanhol, Letras Português e Inglês, Letras Inglês, Matemática, Música, Química, Pedagogia e Teatro.

Horários

Os portões nos locais de prova da PND foram abertos em todo o país às 12h e fechados às 13h (no horário de Brasília). A prova começou às 13h30 e termina às 19h.

As provas são compostas por uma parte de Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma discursiva, e 50 questões objetivas de componente específico da área escolhida.

A nota geral varia de 0 a 100 pontos. A parte objetiva corresponde a 80% da nota, enquanto a questão discursiva representa os outros 20%.