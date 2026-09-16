Motoristas de aplicativo e taxistas têm linha de crédito para veículos; veja como acessar

Regras valem para motoristas de aplicativo e de motoapps, taxistas e motoristas cooperativos e financiamento pode ser feito para veículos até R$ 200 mil

Nova lei passa a ser a base legal das linhas de financiamento de motoristas para a compra de veículos novos (ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL)

Motoristas de aplicativo ou motoapps e taxistas contam com regra permanente de crédito para compra de veículos novos. A regulamentação das linhas de crédito foi realizada nesta semana pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para adequar as regras à Lei 15.503/2026, sancionada na última segunda-feira (14), garantindo a continuidade do programa Move Brasil.

De acordo com o governo federal, podem participar do programa:

Motoristas que tenham cadastro ativo há pelo menos 6 meses na mesma plataforma e com ao menos 100 corridas nesse período também na mesma plataforma;

Taxistas e motoristas cooperativos que possuam licenças e registros ativos junto aos órgãos de trânsito e com regularidade fiscal.

O pedido de habilitação para participar do programa deve ser feito pela internet, no site do Move Brasil. “O cadastro no programa deve ser feito exclusivamente pela conta gov.br, por meio da plataforma oficial do programa. Essa é a melhor maneira de evitar golpes”, explica o governo no site do Move Brasil.

Após o cadastro, o motorista ou taxista é informado em até 10 dias úteis se atende ou não aos requisitos para o programa. Ser habilitado para participar do Move Brasil, no entanto, não garante a aprovação imediata do crédito.

Segundo informações no site do programa, “o efetivo acesso ao financiamento depende da análise de crédito, que é feita pelo banco, a partir do histórico financeiro da pessoa e de sua capacidade de pagamento”. Para saber quais instituições financeiras estão credenciadas para conseguir o crédito, é preciso consultar a lista disponibilizada pelo BNDES.

O financiamento pode ser feito para veículos de até R$ 200 mil, com parcelamento em até 84 vezes. Os juros do financiamento são de 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres.

É possível financiar pelo programa carros elétricos e híbridos, além de veículos movidos a etanol e flex (etanol e gasolina). Além disso, inclui a possibilidade de comprar veículos utilitários.

“Esse programa tem ganhos em várias frentes. Para os trabalhadores; para a economia do país, com recorde na venda de automóveis; e do ponto de vista ambiental, já que o programa foca em carros elétricos, motos elétricas, em carros híbridos. E que também permite que o trabalhador reduza o custo do seu próprio trabalho com combustível”, disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

