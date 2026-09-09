Polícia Federal faz ação contra apologia ao nazismo no interior do Rio de Janeiro
Investigação começou a partir da análise de um perfil de rede social que publicava reiteradamente conteúdos de caráter nazista
Publicado: 09/09/2026 às 09:57
Operação em Valença, no sul do estado, cumpre dois mandados de busca e apreensão (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)
Policiais federais fizeram, nesta quarta-feira (9), uma ação contra suspeitos da prática do crime de apologia ao nazismo, em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro.
Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal. Segundo a Polícia Federal, a investigação começou a partir da análise de um perfil na rede social X (antigo Twitter), que publicava reiteradamente conteúdos de caráter nazista.
Durante as buscas, foram apreendidos um computador e um celular que serão submetidos à perícia técnica criminal.
A PF ressalta que a divulgação de conteúdo de apologia ao nazismo é conduta prevista na Lei nº 7.716/1989 (Lei que define os crimes resultantes de preconceito de cor e raça).
As penas variam de dois a cinco anos de prisão se a internet for usada para este tipo de conteúdo.
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