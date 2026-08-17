Justiça manda soltar "contador do PCC" ligado a Buzeira e MC Ryan

Rodrigo Morgado é suspeito de atuar como "operador logístico-financeiro" em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

O influenciador Buzeira, o contador Rodrigo de Paula Morgado e o MC Ryan (Reprodução/Redes sociais)

A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) determinou, nesta segunda-feira (17) a soltura de Rodrigo de Paula Morgado, conhecido como o "contador do Primeiro Comando da Capital (PCC)", preso em outubro de 2025 durante a Operação Narco Bet.

Ele é suspeito de atuar como "operador logístico-financeiro" de um amplo esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas da facção e de prestar serviços contábeis aos influenciadores Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, e MC Ryan, apontados como lavadores de dinheiro da organização criminosa.

A defesa de Morgado, conduzida pelo criminalista Felipe Pires de Campos, disse ao Estadão que "a decisão representa um importante reconhecimento das teses apresentadas pela defesa, especialmente quanto à desnecessidade da manutenção da prisão preventiva".

A decisão do TRF3, que reconheceu excesso de prazo na prisão de Morgado, determina que ele está proibido de deixar o País e de manter contato com os demais investigados, além de manter os bloqueios de seus bens até o término do processo.