SP2B reúne líderes de tecnologia e inovação em São Paulo; professor da UFPE será destaque

Evento ocupará o Parque Ibirapuera durante oito dias com mais de 750 painéis, mil horas de conteúdo e cerca de dois mil palestrantes

Primeira edição do SP2B ocupará o Parque Ibirapuera com mais de 750 painéis sobre tecnologia, negócios, cultura e comportamento. (Filmart/Divulgação)

Inteligência artificial, empreendedorismo, liderança, saúde e inovação estarão no centro dos debates da primeira edição do SP2B – São Paulo Beyond Business, que será realizada entre os dias 9 e 16 de agosto, no Parque Ibirapuera, na capital paulista. O evento reunirá executivos, pesquisadores, empreendedores e especialistas do Brasil e do exterior para discutir como as transformações tecnológicas vêm impactando diferentes áreas da sociedade.

A programação conta com mais de 750 painéis e cerca de dois mil palestrantes distribuídos em mais de 20 palcos. Entre os nomes confirmados estão a CEO global da Accenture Song, Ndidi Oteh; o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho; a empreendedora Camila Achutti, fundadora da Mastertech; o ex-CEO do Cirque du Soleil Daniel Lamarre; e o psicanalista Christian Dunker.

Um dos outros destaques da programação será o professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Leandro Maciel de Almeida. Doutor em Ciência da Computação com ênfase em inteligência artificial, ele apresentará o projeto Aromalytics, um "nariz eletrônico" capaz de reconhecer e interpretar padrões de aromas por meio de IA. A tecnologia, que já recebeu reconhecimento internacional, será debatida em um painel sobre novas aplicações da inteligência artificial e inovação sensorial.

Primeira edição do SP2B acontece no Parque Ibirapuera, em São Paulo (crédito: Divulgação/SP2B)

Tecnologia e transformação digital em foco

Ao longo dos oito dias, o SP2B abordará temas como soberania tecnológica, transformação digital, ética no uso da inteligência artificial, educação, inclusão digital, economia criativa e os impactos da automação no mercado de trabalho. A programação também inclui discussões sobre computação quântica, drones, próteses biônicas, saúde e desenvolvimento de startups.

Questões relacionadas ao futuro das profissões também terão espaço. Painéis discutirão como a inteligência artificial vem alterando as relações de trabalho, quais habilidades serão mais valorizadas nos próximos anos e de que forma empresas e profissionais podem se adaptar às mudanças provocadas pela automação.

Além da programação voltada aos negócios, o evento também reunirá artistas, pesquisadores e criadores para discutir os impactos da tecnologia na produção cultural, na moda, na comunicação e no combate à desinformação.

A convite do evento, o Diario de Pernambuco acompanhará dois dias da programação do SP2B, com cobertura diretamente de São Paulo.