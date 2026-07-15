Cacique Raoni recebe alta após um mês hospitalizado

Cacique Raoni Metuktire, líder indígena brasileiro da etnia caiapó (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O líder indígena Raoni Metuktire, referência na defesa da floresta amazônica, recebeu alta médica nesta quarta-feira (15) após uma cirurgia abdominal que o manteve um mês internado, informou o hospital que o atendeu.

O cacique, de 93 anos, estava hospitalizado desde meados de junho e no dia 20 foi operado para resolver uma obstrução intestinal no Hospital São Paulo. Após a cirurgia, foi submetido a dois procedimentos para controlar sangramentos digestivos, o mais recente realizado cinco dias atrás.

"Raoni já chegou em casa", no município de Peixoto de Azevedo (MT), disse à AFP Roiti Metuktire, neto do emblemático ambientalista.

Reconhecido internacionalmente por sua defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até pouco tempo atrás.

Embora debilitado, em abril participou do Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do Brasil, que reúne todos os anos, em Brasília, milhares de lideranças e povos originários para reivindicar seus direitos.

O cacique ficou conhecido na década de 1970, quando militava contra a Rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Fez sua primeira turnê internacional em 1989, após receber o músico britânico Sting na Amazônia.

Raoni já havia sido internado em maio por causa de uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.