Comediante é agredida com cadeira durante apresentação em Florianópolis

Comediante Fernanda Arantes (Reprodução/Instagram )

A comediante Fernanda Arantes foi agredida durante uma apresentação de stand-up realizada na noite de sexta-feira (10), em Florianópolis. A confusão começou quando uma mulher da plateia passou a insultar a artista e, em seguida, arremessou uma cadeira em direção ao palco. Após o episódio, um boletim de ocorrência foi registrado.

Em entrevista ao g1, Fernanda afirmou que não conhecia a agressora e disse que não houve qualquer interação entre elas antes da confusão. Segundo a humorista, a mulher estava acompanhada por um homem, mas os dois deixaram o local sem serem identificados.

"A gente já estava com quase 1 hora e 10 de show quando isso aconteceu. Então, não foi no começo do show. Foi uma pessoa que não conhecia, não entendi, enfim. Já estava há um bom tempo no show e não ficou claro o motivo", disse.

Segundo a assessoria da artista, a Polícia Militar foi acionada, mas a suspeita já havia deixado o estabelecimento quando a equipe chegou. O caso agora é acompanhado pelos advogados de Fernanda.

Vídeos publicados pela humorista nas redes sociais mostram o momento da agressão. Nas imagens, a mulher chama Fernanda de “gorda” antes de lançar uma cadeira, que atingiu a mão da comediante, sem provocar ferimentos.

Apesar do susto, Fernanda permaneceu no palco e concluiu a apresentação. Ela também agradeceu o apoio recebido do público durante a confusão.

"A plateia foi querida, me acolheu e consegui finalizar o show porque tenho muito respeito pelo palco e tudo que ele representa sabe, mas foi muito difícil", detalhou a artista.