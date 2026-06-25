Terremotos na Venezuela são sentidos em cidades do Norte do Brasil

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, os terremotos foram registrados por estações de monitoramento no país

Terremotos na Venezuela foram sentidos em cidades do Norte do Brasil (Reprodução/Redes Sociais)

Os terremotos que atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24) também foram sentidos em cidades da região Norte do Brasil. Tremores foram registrados em Belém, Manaus, Boa Vista e Macapá, assim como em outros municípios desses estados. Moradores de alguns locais precisaram evacuar prédios, por precaução.

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, os terremotos foram registrados por estações de monitoramento no país.

Ao g1, o sismólogo Bruno Collaço, do Centro de Sismologia da USP, explicou que é relativamente comum que terremotos dessa magnitude sejam percebidos a grandes distâncias.

"Apesar do susto que podem causar nas pessoas por aqui, a distâncias como essa não há chance de danos para as cidades brasileiras", afirmou.

Os terremotos que sacudiram várias regiões da Venezuela na quarta-feira deixaram, até o momento, 164 mortos e 971 feridos, informou nesta quinta-feira (25) a presidente interina, Delcy Rodríguez.

Após os dois terremotos de quarta-feira, quase 30 tremores secundários foram registrados, segundo a presidente. Um primeiro balanço das autoridades mencionava 32 mortos e mais de 700 feridos.

Um primeiro tremor de 7,2 graus de magnitude com epicentro 21 km ao oeste de Morón, no norte do país, aconteceu às 18h04 locais (19h04 de Brasília) e foi seguido quase um minuto depois por outro, mais forte, de 7,5 graus de magnitude, a alguns quilômetros de distância, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na rede social X.

Os terremotos foram tão potentes que também foram sentidos na Colômbia, onde algumas sirenes de alerta foram acionadas.

