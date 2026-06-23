Operação contra o CV tem tiroteio no Rio e bala perdida atinge passageiro de ônibus

Na madrugada desta terça-feira (23), a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação contra o Comando Vermelho (CV), no bairro de Botafogo, que prendeu seis homens e deixou passageiro ferido

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Wagner William Amâncio, o Waguinho, considerado uma das lideranças do Comando Vermelho (FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL)

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou em intenso tiroteio, na madrugada desta terça-feira (23), na região de Botafogo, na zona sul da capital carioca. Conforme a Polícia Civil, as equipes cumpriam mandados de prisão em mais uma fase da contra a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e a estrutura financeira da facção. Entre os alvos estavam traficantes que atuam no Morro Santa Marta.

Relatos em redes sociais mostram que moradores ficaram em pânico presos no meio do tiroteio. Entre eles, havia um grupo de 60 pessoas que foi ao mirante no alto da favela para ver o nascer do sol. Houve também explosões.

O passageiro de um ônibus que passava pela Rua São Clemente, principal acesso ao Santa Marta, foi atingido na perna por uma bala perdida. Os projéteis atingiram vidraças de prédios deixaram marcas em fachadas de imóveis, inclusive uma igreja.

Os policiais saíram a campo para cumprir 44 mandados de prisão e 98 de busca e apreensão expedidos pela 26ª Vara Criminal do Rio. Já no início da operação, 4 suspeitos tinham sido presos. Outros 8 alvos de mandados já estavam na prisão.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram dezenas de viaturas estacionadas na Rua São Clemente, uma das mais movimentadas de Botafogo, e policiais correndo pela via. Ao menos 2 helicópteros davam apoio aos agentes.

Segundo o Rio Ônibus, uma bala perdida acertou a perna direita de um passageiro que viajava em um coletivo da linha 410 (Saens Peña-Gávea) quando passava pela Rua São Clemente. Os primeiros socorros foram prestados pelo motorista e por outros passageiros.

O Rio Ônibus confirmou o caso e disse que a vítima recebe atendimento e passa bem. "O Rio Ônibus repudia a rotina de violência que o setor vive na cidade. Casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários", disse, em nota.

Integrantes do CV identificados

Conforme a PCERJ, as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) começaram em meados de 2024. A DRE identificou 44 integrantes da facção criminosa, entre gerentes, seguranças armados, vendedores de drogas e vigilantes de acessos.

Segundo a Delegacia, as investigações prosseguirão com a finalidade de identificar outros envolvidos, aprofundar a análise dos elementos arrecadados durante o cumprimento das medidas judiciais e promover a completa responsabilização penal dos integrantes da organização criminosa.

A Operação Contenção é uma ofensiva estratégica do governo do estado para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho.

As diligências possibilitaram identificar a liderança responsável pela administração das atividades criminosas desenvolvidas no Morro Dona Marta, incluindo a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado na localidade.

Desde a primeira fase, há quase dois anos, segundo balanço da PCERJ, mais de 360 criminosos foram capturados e outros 137 foram mortos em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, sendo 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.