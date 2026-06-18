Lua crescente e Vênus aparecem lado a lado em fenômeno astronômico
O fenômeno astronômico se chama conjunção e pode ser visto a olho nu
Publicado: 18/06/2026 às 07:46
Conjunção entre Lua e Vênus (Fotos: Reprodução/Observatório UNESP)
O alinhamento entre a Lua crescente e o planeta Vênus criou uma imagem especial no céu, na noite da última quarta-feira (17).
O fenômeno astronômico, chamado de conjunção, acontece quando dois astros parecem estar lado a lado, apesar de se encontrarem a milhares de quilômetros um do outro. Ele se deve a um alinhamento visual causado pela perspectiva de visão da Terra, e foi visto a olho nu em diversos locais do Brasil.
O observatório da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Bauru, São Paulo, divulgou diversas imagens do céu no momento do fenômeno. Confira: