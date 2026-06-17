"Avião de kenga" e "moer" empregada de atriz: conversas de Vorcaro são reveladas

Relatório da Polícia Federal lista diálogos em que banqueiro do Banco Master dava ordens para ameaçar pessoas

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro. (Foto: Divulgação/Lide)

Conversas entre Daniel Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, conhecido como "Sicário" e responsável pelo grupo A Turma, que coletava informações de pessoas consideradas "desafetos" do ex-banqueiro, foram reveladas pela Polícia Federal.

O documento, sobre as investigações, reproduz mensagens onde Vorcaro pede para “moer” uma empregada. Na conversa via Whasapp o empresário reclama que a “empregada da Monique” o estaria ameaçando.

“Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda”. A mensagem teria sido enviada a Sicário em fevereiro de 2025.

Na legenda da conversa, os investigadores dizem que Vorcaro mandara “cometer violência contra a empregada da atriz Monique Alfradique”. Ao Estadão, a atriz afirmou não saber do que se trata essa conversa.

O relatório da PF cita como exemplo de preparação de um possível ato violento que se soma aos relatos de ex-funcionários de Vorcaro que também relataram terem sido alvos de ameaças.

Banqueiro pediu avião para dar festa com ‘kengas’

A PF encontrou no celular de Vorcaro conversas que mostram o banqueiro preocupado em organizar uma festa com prostitutas. Em mensagem por telefone, ele faz pedidos a um homem identificado como sendo Leo Serrano Giunchetti. Vorcaro diz que precisava de um avião para transportar “kengas”, gíria usada para designar prostitutas.

O destinatário das mensagens de Vorcaro é o mesmo que o ajudou a organizar um jantar de luxo para o ex-governador do Rio Cláudio Castro. Foi com Guinchetti que o banqueiro providenciou uma noite em Nova York para Castro com direito a experimentar bifes folheados a ouro.

