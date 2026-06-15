Erika Hilton aciona PF contra perfis que incitaram necrofilia de jovem atirada de ponte

Parlamentar responsabilizou as redes sociais pela falta de moderação do conteúdo (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) informou, nesta segunda-feira (15), que denunciou à Polícia Federal (PF) perfis de usuários que utilizaram as redes sociais para incitar o vilipêndio do cadáver da jovem Maria Eduarda.



Em contas do X (antigo Twitter), usuários publicaram comentários sugerindo o estupro do corpo da vítima. "Será que vai ter festa no IML?", escreveu um deles. "Se juntar direitinho as peças dá pra se divertir ainda", publicou outro.

A parlamentar responsabilizou as redes sociais pela falta de moderação do conteúdo. "É tenebroso que comentários como esses sejam feitos abertamente e as redes sociais não façam nada. Isso é misoginia, incitação e é crime", declarou a deputada em suas redes.

"Um crime cometido pela internet e cuja responsabilidade recai sobre a PF", apontou. "Não podemos permitir que a falta de moderação e responsabilidade das big techs, que lucram bilhões de dólares, continue a normalizar tantos horrores", concluiu.

Deputada federal denunciou perfis que sugerem necrofilia de jovem (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

Na última sexta-feira (13), a jovem de 21 anos morreu após ser lançada de aproximadamente 40 metros de altura da Ponte do Esqueleto, na zona rural de Limeira, no interior de São Paulo.

Maria Eduarda havia contratado o serviço de rope jump, esporte de salto com corda elástica, mas funcionários da empresa responsável não prenderam o equipamento à jovem antes do lançamento.

