Alunos da EJA de João Alfredo compartilham mensagens de incentivo sobre educação e recomeço

Alunos do EJA participam de 'trend' das redes sociais (Reprodução/Redes sociais)

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal João Othmar Moura, em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, chamaram atenção nas redes sociais ao participar de uma tendência que reúne mensagens de reflexão e motivação. A publicação, compartilhada pela escola em 14 de abril, traz uma ideia simples: “o que os alunos do EJA diriam para você”.

No vídeo, os estudantes aparecem segurando plaquinhas com frases que retratam os desafios e as conquistas de quem decidiu retomar os estudos. Entre as mensagens estão: “Cada noite aqui é uma vitória”, “Seu futuro depende do seu agora”, “Meu maior orgulho é não ter parado”, “O cansaço é grande, mas meu sonho é maior”, “Pare de adiar a vida que você diz querer” e “Não é atraso, é recomeço”.

A iniciativa repercutiu entre os internautas por abordar a realidade de milhares de brasileiros que conciliam trabalho, família e outras responsabilidades com a busca pela conclusão da educação básica.

A Escola Municipal João Othmar Moura desenvolve atividades voltadas à Educação de Jovens e Adultos, modalidade destinada a pessoas que não concluíram os estudos na idade regular e que buscam uma nova oportunidade de formação.