Criança de 11 anos é internada com suspeita de envenenamento no RJ
O pai da criança, Ademir de Mello, afirmou em entrevista à TV Record que o filho teria passado mal após comer um bolo
Publicado: 09/06/2026 às 09:12
Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu (Divulgação)
Um menino de 11 anos está internado em um hospital de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, com suspeita de envenenamento.
O pai da criança, Ademir de Mello, afirmou em entrevista à TV Record que o filho teria passado mal após comer um bolo. Ele não deu detalhes sobre a origem do alimento.
O garoto apresentou os primeiros sintomas na noite da última segunda-feira (1), após sair da escola e ir para a casa do pai, em São João de Meriti.
Ele foi levado a um hospital da região, mas precisou ser transferido, na terça-feira (2), para o Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, onde permanece internado.
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) afirmou, em nota, que a condição de saúde do garoto é grave, mas não forneceu detalhes sobre o quadro.
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 64ª Delegacia de Polícia, de São João do Meriti, que realiza a oitiva de testemunhas e aguarda a conclusão dos laudos médicos, toxicológicos e periciais já requisitados.
A corporação diz que, paralelamente, equipes realizam diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso.
"Neste momento, nenhuma linha de investigação foi descartada, e qualquer conclusão sobre a dinâmica dos fatos dependerá da análise de todos os elementos reunidos ao longo da apuração", afirma.